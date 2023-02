Tim Boogaerts geeft met Sportief Rotselaar buur Herent partij in de Beker van Brabant: “Nog iets goed te maken van vorig seizoen”

Voor de tweedeprovincialer wordt het meteen een goede test om te weten waar ze staan, aangezien ze bij Rotselaar maar al te graag zouden promoveren naar eerste. “Als je zoals ons momenteel op een gedeelde eerste plaats staat, dan is het denk ik niet meer dan logisch dat je die ambitie koestert”, meent Tim Boogaerts. “Het is ook al een tijdje duidelijk dat het tussen ons en Averbode-Okselaar gaat in tweede B, een titelstrijd die mogelijks pas op de laatste speeldag beslist zal worden. Maar goed, hoe belangrijk ook, die Beker van Brabant is meer dan zomaar een tussendoortje als je tot de laatste vier geraakt. Voor mij is het helemaal nieuw omdat ik het nationale voetbal en de Croky Cup gewend was. Maar los daarvan denk ik dat de ploeg wel bepaalde revanchegevoelens koestert richting tegenstander Herent. Ik heb me toch laten vertellen dat ze vorig seizoen twee keer in het zand beten. Benieuwd hoe de waardeverhoudingen nu liggen en of we tegen hen even dominant voor de dag kunnen komen als in de competitie.”