Tim Bollen (Schoonbeek-Beverst): “Puntje tegen Geel is helemaal niet gestolen”

“We kwamen op achterstand door een vrijschop die op de muur afweek. Altijd zuur om dergelijke treffer te slikken. Maar wat ik ook zag, waren toch de betere mogelijkheden voor ons. Geel had dan wel veruit het meeste balbezit in die eerste helft, maar echte dreiging was er toch ook niet. Na de pauze zijn we vrijuit gaan voetballen en bewezen we ook vooruit te kunnen voetballen”, aldus de goalie.

Schoonbeek-Beverst, al het hele seizoen geprezen om haar goede organisatie, heeft de voorbije maanden ook stappen gezet. “Ja, die organisatie is er al altijd geweest en heeft ons ook een goede heenronde opgeleverd”, gaat Bollen verder. “Je hebt dat de voorbije weken misschien niet direct uit de uitslagen kunnen aflezen. Ook tegen Geel durfden wij het initiatief te nemen. Na de pauze tikten wij de tegenstrever uit en hadden wij ook nog enkele kansen, maar het zat even niet mee. Die puntendeling is welgekomen, want het blijft hoe dan ook ongemeen spannend. Het zal tot het einde van het seizoen knokken blijven voor elk puntje, al heb ik er toch een goed oog in dat we snel het behoud kunnen veilig stellen.”

Wat brengt de toekomst ?

Over zijn eigen inbreng in de partij tegen Geel, bleef Bollen eerder bescheiden. “Op sommige momenten moet je door het geluk gediend worden. Een bal die tussen je benen blijft steken of waar je nog net bij kan”, aldus de man die het groepsgevoel koestert. Of er voor Tim Bollen nog een rol is weggelegd volgend seizoen ? “Ik word volgende week 39 en besef ook dat we met Seppe Bastiaens een uitstekende doelman in huis hebben. Die jongen moet volgend jaar gewoon titularis zijn, punt uit. De club waardeert mijn inbreng en wil me aan de huidige voorwaarden hier houden. Ik moet het voor mezelf nog uitmaken. Ik speel immers nog te graag en weet dat ik dit niveau nog altijd aan kan”, waarop enkele maats plagend ‘bompa’ roepen, meteen ook zijn inbreng in de kleedkamer onderstrepend.

Lees ook: meer voetbal in derde nationale B