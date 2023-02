Tim Baele en Moortsele moeten na stuntzege bij Nazareth-Eke nog twee weken wachten op mogelijke periodetitel: “Historische overwinning had nog mooier kunnen zijn”

Zaterdagavond won Eendracht Moortsele een felbevochten duel bij Nazareth-Eke met 2-3. Na een 0-2-voorsprong kwam de thuisploeg nog langszij, tot de bezoekers in de slotminuut alsnog met de drie punten gingen lopen. “We hebben een stukje geschiedenis geschreven”, weet coach Tim Baele. “Het bestuur liet me weten dat het al veertien jaar geleden was dat we daar nog eens iets raapten. Nazareth-Eke op eigen veld was ons zwarte beest geworden.”

“We waren echt goed gestart en kwamen verdiend 0-1 voor. Nazareth begon op te zetten, maar de kansen waren voor ons. In de tweede helft drukten ze steeds meer en moest onze doelman ons rechthouden. Terwijl wij probeerden te overleven, scoorden we op de counter de 0-2. Nazareth bleef ons overlopen en kwam in minuut 75 op 1-2 en in minuut 85 op 2-2.”

“Ondanks die opdoffer vonden wij de weerbaarheid om achter elke bal te blijven lopen. Na een moment van druk zetten kregen we nog een goeie mogelijkheid. Hun doelman redde eerst nog een volley, maar de rebound werd binnengetikt voor een onverhoopte overwinning. Het was zonder twijfel onze beste prestatie van het seizoen.”

Periodekampioen?

Meer dan enkel een driepunter zou de zege ook een periodetitel kunnen betekenen. Op één duel na zijn alle speeldagen van de tweede periode afgewerkt, maar net die wedstrijd zal bepalen wie periodekampioen wordt. “De historische overwinning had nog mooier kunnen zijn”, aldus de coach. “Afgelopen weekend waren alle andere uitslagen in ons voordeel. VC Zwijnaarde moest verliezen en Bottelare mocht niet winnen.”

“Dat gebeurde en wij scoorden in laatste minuut nog de winning goal. We werden toen al euforisch en vierden in de kleedkamer een feestje. Toch is het jammer dat we nog twee weken moeten wachten. Begin januari lag het veld van Huise-Ouwegem er zo slecht bij dat de wedstrijd tegen VC Zwijnaarde werd uitgesteld. Als VC die inhaalmatch wint, pakken ze op doelpuntensaldo de periodetitel.”

Straffe reeks

Gezien het competitieverloop is het erg opmerkelijk dat deze periodetitel naar Moortsele of VC Zwijnaarde zal gaan. Moortsele stond na zeven speeldagen pas veertiende met amper vijf punten, terwijl VCZ na tien speeldagen één schamel punt telde. “Deze reeks van Zwijnaarde is nog straffer”, geeft Baele toe. “Maar ook wij mogen fier zijn. Met 49 punten hadden we er afgelopen zomer net onze beste seizoen ooit opzitten.”

“Zeven spelers stopten en twee trokken naar een andere ploeg, waardoor we met een hele smalle kern aan de competitie moesten beginnen. Tot overmaat van ramp zagen we in de voorbereiding nog vier à vijf mensen uitgevallen. We moesten aan een paar spelers die al waren gestopt vragen om opnieuw aan te treden. Op speeldag acht wonnen we een cruciale match op Tenstar Melle en begonnen we aan onze opmars.”

Spannende competitie

Na twintig speeldagen ligt er behalve een mogelijke periodetitel nog veel moois in het verschiet. “Derde provinciale B is een ongelofelijk spannende competitie, met heel veel ploegen die aan elkaar gewaagd zijn en elkaar punten afsnoepen. Wij staan zes punten voor de elfde plaats en zeven punten achter leider Bottelare. Dat betekent dat er nog héél veel kan gebeuren."

“Wij begonnen zoals elk seizoen met de ambitie om zonder zorgen te blijven. Na zeven speeldagen wilden we vooral zo snel mogelijk uit de problemen geraken, maar nu mogen we opnieuw dromen. Het kan binnen twee weken al binnen zijn, of we kunnen het aan het einde van het seizoen nog afdwingen: Ik wil doodgraag een eindronde spelen.”