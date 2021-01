Tim Arijs gaat voor nieuw seizoen bij KRC Bambrugge: Ik wou geen afscheid in mineur”

Boegbeeld

Tim Arijs (34) is een vaste waarde in de kern van Bambrugge. “Ik ben acht jaar bij de club. Zeven plus één eigenlijk. Waarom ik heb bijgetekend? Ik vond dat ik mijn doelstellingen niet had bereikt. Vorige zomer wou ik met de club nog eens van het nationale voetbal proeven. Het was dat of spelen in een lagere reeks. Een andere transfer was geen optie. Ik koos voor de uitdaging in derde amateur. Later wil ik nog eens in Hekelgem voetballen, waar voor mij alles begon. Nu niet. Ik wou geen afscheid in mineur. Aanvankelijk had ik bedenktijd gevraagd tot eind januari, maar na enkele dagen was ik er al definitief uit.”