Tilwith di Girolami speelde haar eerste proftoernooien: “Een spannende, geslaagde ervaring”

Samen met de Oost-Vlaamse Amélie Van Impe en onder het oog van Tennis Vlaanderen-coach Alain De Vos maakte Tilwith di Girolami in Monastir haar debuut op het grote circuit. “De omstandigheden waren goed in Tunesië”, zegt de 17-jarige di Girolami. “De tenniscourts lagen vlak naast het hotel. Een eerste toernooi op het ITF-profcircuit betekent toch weer een nieuwe stap. Die eerste week was qua beleving wel een beetje spannend. Leuk ook om die eerste ervaringen met Amélie te delen. Tijdens elkaars wedstrijden moedigden we elkaar aan.”

Sterk tegen eerste reekshoofd

Van Impe geraakte in de eerste week meteen in finale, tijdens het tweede toernooi stonden de vriendinnen in de eerste ronde zelfs tegenover elkaar. Di Girolami haalde het met 6-4, 6-2. “De verbazing was groot toen we de loting te zien kregen”, zegt di Girolami. “Op juniorentoernooien kun je in de eerste ronde niet tegen elkaar uitkomen, maar op het profcircuit kan dat dus wel. Leuk is dat niet.” Di Girolami stootte door tot de kwartfinale en moest na knap verweer met 7-5, 6-3 de duimen leggen voor het eerste reekshoofd, de Russische Darya Astakhova. “Zij staat op de 515de plaats op de WTA-lijst en ik had doorlopend het gevoel dat ik meekon”, zegt di Girolami. “Ik haalde een zeer degelijk niveau. Er zat zeker meer in.”

Lockdown in Tunesië

De derde en laatste week in Tunesië verliep enigszins in mineur. Omwille van corona werd het toernooi woensdagavond stopgezet. “In ons hotel was er enkel een Nederlandse speler besmet”, aldus di Girolami. “Het was een beslissing van de Tunesische autoriteiten om in lockdown te gaan. Uiteindelijk moesten we nog tot zaterdag wachten om een betaalbare terugvlucht te vinden. Gelukkig was dit sowieso ons laatste toernooi in Tunesië.”

Begin februari naar Mallorca

In september viert di Girolami haar achttiende verjaardag. Op de internationale juniorenlijst staat ze op dit moment op de 74ste plaats. Of ze tijdens haar laatste jaar op het juniorencircuit ook de Grand Slams kan meepikken is nog geen zekerheid. “Er worden heel veel juniorentoernooien geannuleerd. De onzekerheid blijft”, zegt di Girolami. “Het wordt week na week kijken wat wel of niet kan. In ieder geval staan er nu twee trainingsweken op het programma en reizen we begin februari naar de Nadal-Academy op Mallorca. De eerste week wordt daar een proftoernooi gespeeld. Het is nog afwachten of ik daar in de kwalificaties geraak. Een week later speel ik een juniorentoernooi van derde categorie.”