Tijs Michiels en OHR Huldenberg kijken nog naar boven: “We zijn maar drie punten verwijderd van de derde plaats”

“We begonnen het gretigst en namen de wedstrijd onder controle”, legt doelpuntenmaker Tijs Michiels uit. “We konden ook dreigen met enkele kleine kansen. Na een dik kwartier kwam na een corner de bal via Wouters perfect voor mijn voet en zo kon ik de 1-0 binnentrappen. De rest van de eerste helft bleven we controleren en was Linden vooral gevaarlijk in de omschakeling.”

“Zoals verwacht kwam Linden heel fel uit de kleedkamer en zette ook veel hoger druk dan in de eerste helft, waardoor we er nog moeilijk uit geraakten en vaker de lange bal zochten. Ze waren een paar keer gevaarlijk, maar doelman Greven pakte goed.”

“Dieter Charlier had nog een grote kans op 2-0, maar besloot op de doelman. In het slotkwartier werd de druk nog groot en hielden we nog een bal van de lijn, maar gelukkig konden we door een goede mentaliteit en vechtlust de wedstrijd over de streep trekken.”

Goed afsluiten

“Na enkele mindere weken waar we regelmatig een voorsprong uit handen gaven deed het extra deugd om nog eens te winnen en de nul te houden. En natuurlijk is het ook leuk om dan de winning goal te kunnen maken. Hopelijk zijn we nu terug vertrokken voor een mooie reeks en kunnen we het seizoen goed afsluiten.”

“Het was zeker belangrijk om nog een keer te winnen. De ploegen onder ons begonnen ook punten te pakken en in een reeks als de onze kan het snel gaan. Nu staan we terug in de top 5 en kunnen we weer naar boven kijken.”

“Er komen nog enkele matchen aan tegen ploegen die dicht bij ons staan. Onze plaats in de top 5 behouden is zeker een doel en wie weet kunnen we zelfs de top 3 nog halen aangezien we daar op dit moment maar drie punten van verwijderd zijn.”

Niet onderschatten

Dit weekend trekken Michiels en co naar BOKA United. “Het zal geen gemakkelijke match worden. Ze hebben hun vorige match (0-2 van Melsbroek) gewonnen. Het is een ploeg die vecht om erin te blijven, wat altijd gevaarlijk is. We zullen 100 procent moeten zijn om punten te pakken en mogen hen zeker niet onderschatten.

“Dat het geen moment is om punten te laten liggen? Neen aangezien we nog naar een groot deel van de ploegen uit de top 8 moeten, moeten we nu zoveel mogelijk punten pakken om daarna nog wedstrijden met inzet te kunnen spelen. Al weet je in deze reeks dat iedereen van iedereen kan winnen, maar we gaan uit van onze eigen sterkte en gaan volop voor de drie punten”, besluit Michiels.