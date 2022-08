Tijs Bruyns wil zich testen op BK tienkamp

Op BK’s bij de scholieren scoorde Tijs Bruyns (Ac Herentals) indoor en outdoor enkele zilveren plakken op de 400m en hij pakte al eens goud met de 4x400m-ploeg alle categorieën op het BK in 2020. Dit jaar kende hij nog niet veel uitschieters. “Dit seizoen heb ik nog niet veel bereikt vind ik persoonlijk”, stelt de 18-jarige Mallenaar. “Naast mijn provinciale titels scoorde ik nog niet veel. Vorig weekend op een meeting in Willebroek haalde ik wel 6m70 in het ver.”

Bruyns is vooral razend snel op de 400m. Maar hij heeft zich wel specifiek voorbereid op de 10-kamp. “Ik heb tot vorige maand vooral op de 400m gefocust. Daarna heb ik me meer toegelegd op de werp- en springnummers”, legt hij uit. “Die overgang verliep best goed. Maar het is moeilijk om te voorspellen wat ik kan verwachten. Ik hoop vooral om op de tienkamp een paar records te verbeteren. Op welke proeven dat maakt me niet zoveel uit. Of ik in de loopproeven een verschil kan maken? Dat is toch wel de bedoeling. Onlangs deed als test in een wedstrijd nog een 1500m. Daarop haalde ik 4.19. Het wordt mijn tweede tienkamp ooit. Als junior heb ik nog geen tienkamp gedaan. Bij de scholieren deed ik al wel één keer een tienkamp.”