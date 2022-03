Tijl De Decker niet onaardig aan het seizoen begonnen: “Meer energie in mijn voorbereiding gestoken”

De uitslagen van De Decker van het seizoenbegin mogen gezien worden. Hij begon met een zeventiende plaats in Brustem en sloot afgelopen zondag de Omloop van het Waasland, de profkermiskoers tussen Lokeren en Kemzeke, als elfde af. In de eindsprint kon hij nipt een valpartij ontwijken.

“Mijn broer Alfdan lag er wel bij”, blikt Tijl De Decker terug. “Op rechts waren er zeshonderd meter van de streep paaltjes. Daar haperden enkele renners aan. Gelukkig voor Alfdan liep hij enkel wat schaafwonden op en was hij een beetje stijf. Tegen de start van de Grote Prijs Wilfried Peeters zal dat wel opgelost zijn. Door die valpartij was er een breukje in het peloton. Ik werd elfde, eerste van het tweede deel van de groep.”

Minder studiepunten

Is Tijl De Decker op spurtcursus geweest bij zijn broer Alfdan? “Ik heb deze winter een beetje aan mijn sprint gewerkt”, geeft de 21-jarige student bio-ingenieur toe. “Want ik heb wat meer energie in mijn voorbereiding op het nieuwe seizoen gestoken. Ik neem minder studiepunten op. In februari trainde ik achttien dagen in Spanje. Ik werk nu met Pieter Verbeirens als trainer. Hij is uit Merchtem, trainer van Jago en Thimo Willems, twee goeie vrienden. De samenwerking loopt heel goed. Ik heb heel wat progressie gemaakt.”