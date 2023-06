Tijl De Decker met profs Lotto Dstny naar Brussels Cycling Classic: “Daarna mikken op rit in Baby Giro”

KAMPIOEN! Robin D'Haese en Elita Lebbeke-Buggenhout pakken titel en promoveren naar eerste nationale: “Je was nooit snel met ons klaar”

Het kampioenschap in tweede nationale was tot de laatste speeldag nagelbijtend spannend. Elita Lebbeke-Buggenhout vocht op eigen terrein een rechtstreeks titelduel uit tegen leider Achilles Bochelt, dat aan een gelijkspel genoeg had voor de oppergaai. Na een ware thriller wisten de Oost-Vlamingen afgelopen pinksterweekend hun Limburgse tegenstrevers echter met 25-24 te verslaan en zo steekt de ploeg van Robin D’Haese de titel, met bijbehorende promotie naar eerste nationale, op zak.