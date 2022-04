Tievolley na thriller op Aalter kampioen: “Deze jonge spelersgroep gaat nog stappen vooruit zetten”

Tievolley is in derde nationale A kampioen. Olva kan nog langszij komen, maar het team van coach Simon De Clercq heeft een beter setgemiddelde. In de slotmatch op Aalter werd een knotsgek scenario (1-3) geschreven.

Aanvankelijk leek Alfa Solutions Tievolley Tielt A bij buur VC Aalter op weg naar een eenvoudige zege. Want in set één en twee kwam de thuisploeg er amper aan te pas (2x 13-25). In set drie sloeg Aalter stevig terug. “Aalter beschikt over twee spelers die een sterke jumpservice hebben”, verduidelijkt coach Simon De Clercq. “Wat er de eerste twee sets niet uitkwam, in set drie wel. Onze receptie kwam zwaar onder druk. We verloren met 25-18. In een wedstrijd waarin we geen puntenverlies mochten lijden. Anders kon Olva Brugge, dat nog een wedstrijd tegen Aalter speelt, over ons springen.”

Faalangst bij laatste punt

Dus moest Tievolley de vierde set winnen. Aanvankelijk zag dat er heel goed uit. “Eerst liepen we 4-13 uit, daarna tot 18-24", aldus De Clercq. “Maar het beslissende punt wou maar niet vallen. Bij Aalter was één man aan de service. We vermoedden dat hij moe zou worden, maar dat gebeurde niet. Zodat de thuisploeg terugkeerde tot 24-24. En plots lukte het toch om de vierde set naar ons toe te halen. Iets wat we dit seizoen vaker deden: terugslaan bij uitzichtloze situaties.”

Rosseel stopt, Vanhove komt

Tievolley won de vierde set met 24-26 en mocht de titel en de daaraan verbonden promotie naar tweede nationale vieren. Veel gaat er bij het team niet veranderen. Stijn Rosseel stopt. Wandglin Vanhove komt over van Aalter. “Voorlopig onze enige transfer”, gaat coach De Clercq verder. “Eerst gaan we nog een paar weken van deze titel genieten. Daarna steken we met de club de koppen nog wel eens bij elkaar. We gaan onze visie handhaven. Dertigplussers uit hogere reeksen halen we niet. In de loop van dit seizoen oefenden we onder meer tegen Rembert, Oudenaarde en Knack B. De trainers van die ploegen beweren dat wij probleemloos zullen meedraaien in tweede. Ik hoop dat we in het seizoenbegin een aantal punten sprokkelen. Zodat we meteen mee zijn. Mijn spelers zijn jong. Door tegen betere ploegen en sterkere spelers uit te komen zullen ze nog stappen vooruit zetten.”