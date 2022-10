Tienkoppig Rupel Boom incasseert in extremis nieuwe uppercut tegen SK Heist (3-1): “Verliezen went nooit”

voetbal 1NHet mocht alweer niet zijn voor Rupel Boom. Nadat het halfweg de tweede helft voor het eerst dit seizoen én met een numerieke minderheid na rood voor Lukebakio, een achterstand wegwerkte en een verdiend punt mee naar huis leek te gaan nemen uit Heist-Op-Den-Berg volgde in het slot een nieuwe uppercut. Een ongelukkige strafschop luidde een nieuwe nederlaag in en in de toegevoegde tijd ging het mes nog wat dieper in de wonde, 3-1 was de eindstand.

“Een nieuwe klap”, zo zegt een ontgoochelde Matisse Thuys die de gelijkmaker wel enig mooi van aan de rand van de zestien, in een tijd in het hoekje knalde. “Op de eerste tien minuten na, waarin Heist jammer genoeg ook op voorsprong klom, hadden we controle over de wedstrijd. De thuisploeg was zeker niet beter dan wij, maar ze kwamen wel scherper uit de kleedkamer en dat zou niet mogen gebeuren. Daar kwam ook nog eens bij dat Senne (doelman Vits red.) de bal niet goed zag komen bij de 1-0 en die daardoor in doel verdween. Het onderstreept dat we in de hoek zitten waar de klappen vallen.”

Rood

“Maar we herstelden ons wel goed vond ik en werden gaandeweg de ploeg die het meest initiatief toonde. Dat bleven we ook toen we met een mannetje minder stonden. De rode kaart? Voor rust kreeg Levi (Lukebakio red.) geel voor een schwalbe en na de rust kwam hij te laat met zijn tackle. Dan kan je twee keer geel krijgen en het maakte de situatie er natuurlijk niet makkelijker op. Maar tegelijkertijd bleven we wel de betere ploeg en in de periode na de gelijkmaker kon je je zelfs afvragen wie met tien speelde.”

Penalty

“Niet dat we grote kansen kregen, maar we waren wel gevaarlijker dan Heist. Alleen koop je daar na afloop niets meer voor. De penalty? Hun spits mistte zijn kopbal volledig waardoor die tegen de arm van iemand van ons botste. Er was duidelijk geen intentie of een beweging naar de bal, maar dat maakt allemaal niet uit jammer genoeg. Na de 2-1 probeerden we nog met de moed der wanhoop en namen we risico’s, maar slikten we uiteindelijk zelf nog een derde goal. Al maakt dat allemaal niets meer uit.”

Tij keren

“Of het aantal nederlagen er intussen toe heeft geleid dat we een achterstand makkelijker relativeren en de knop kunnen omdraaien? Verliezen went nooit. Maar we zijn er ons wel van bewust dat het hoofd laten hangen ons ook niet vooruit helpt. We kunnen niet nog lager wegzakken, dus dan kunnen we maar beter alles uit de kast halen om het tij te keren. Dat zullen we dus ook volgende week tegen Dessel proberen in wat opnieuw een zes puntenmatch is. Met een extra spits? Laten we hopen dat hij dan speelgerechtigd is. Op training laat Cheickna (Toure red.) zien dat hij het doel makkelijk weet staan, dus hopelijk kan hij dat ook in de wedstrijden laten zien.”

