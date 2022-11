Tienkoppig Lierse blijft steken op gelijkspel tegen hekkensluiter Virton: “Gezien matchverloop toch morele opsteker”

Halfweg Lierse Kempenzonen-Virton leidde de thuisploeg met 1-0. Kapitein Thibaut Van Acker zette op het kwartier een strafschop feilloos om. Die penalty kwam er na een trekfout van ex-Lierenaar Jonas Vinck op Gillekens: ‘t was licht, maar je kon hem geven. In het vervolg van de eerste helft was Lierse baas tegen een weliswaar erg pover Virton.

“Alles bij mekaar vond ik dat we het in de eerste helft goed deden”, analyseerde Tom Van Imschoot na de partij. “We hadden controle, speelden geduldig en vonden bij momenten de ruimtes. Een negatief punt was wel dat we daar te weinig van profiteerden. We gingen soms te nonchalant om met de omschakelmomenten in ons voordeel. Eigenlijk had de wedstrijd bij de rust gespeeld moeten zijn.”

Dat laatste was dus niet het geval. Meer nog: na vijf minuten in de tweede helft kwam er een belangrijk kantelmoment. Lierseverdediger Joedrick Pupe werd door ref Denil van het veld gestuurd na een tackle op Hakim Abdallah, die ook al een geel-zwart verleden heeft. Wat ons betreft was die uitsluiting een te zwaar verdict. Ayyoub Allach – nog zo’n speler die ooit op het Lisp aan de kost kwam – trok het zich allemaal niet aan. In de fase die volgde op de rode kaart maakte Allach gelijk.

Twee late goals

“Dat was allemaal niet om vrolijk van te worden”, zuchtte Tom Van Imschoot. “Toch vind ik dat we het nadien met zijn tienen het best oké hebben gedaan. We kropen niet achteruit en toonden veel strijd en inzet. Zelfs toen het kort voor tijd 1-2 werd, lieten we de kopjes niet hangen. Uiteindelijk redde Thibaut Van Acker van op de stip nog een punt.”

Eén punt is natuurlijk beter dan geen, maar tegen een ploeg die al negen matchen na mekaar niet meer had gewonnen, is een gelijkspel eigenlijk ook weer niet genoeg. “Voor de match teken je niet voor dit resultaat”, aldus Tom Van Imschoot. “Maar rekening houdende met het wedstrijdverloop is het alsnog een morele opsteker. Dat we in de strijd voor de top zes nu een aantal ploegen heel dicht zien naderen? Laat ons voorlopig even niet te veel naar het klassement kijken. Ik wil nu vooral het positieve uit de match tegen Virton onthouden: we toonden mentale weerbaarheid en dat kunnen we meenemen naar de volgende wedstrijden.”

Lierse Kempenzonen: Delanghe, Gillekens, Raemaekers, Pupe, De Schrijver, Brebels, Van Acker, Schouterden, De Schryver (72’ Vekemans), Rocha (80’ Naessens), Tabekou (80’ Walbrecq).

Excelsior Virton: Vincensini, Vinck, Cassaert, Khemais, Droehnle, Perri, Aguemon (68’ Anne), Masangu, Espinosa, Allach (72’ Yann), Abdallah (89’ Loua).

Doelpunten: 15’ Van Acker (1-0, strafschop), 50’ Allach (1-1), 87’ Anne (1-2), 90+3’ Van Acker (2-2).

Rood: 49’ Pupe.

