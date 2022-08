Tienkoppig Beerschot trekt nipte zege over de streep tegen SK Beveren: “Vanhamel heeft ons gered”

In een loden hitte en een leeg stadion begon Beerschot scherp aan de wedstrijd en stak het al snel de neus aan het venster via Baeten. Beveren kon op de counter tegenprikken, maar Maderner vergat de bal af te spelen voor Ribeiro Costa. “We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, vooral door die moeilijke omstandigheden”, aldus De Decker. Onze eerste helft was onvoldoende, we hervielen in fouten waar we nochtans hard aan gewerkt hadden. Het was onze slechtste eerste helft met de voorbereiding inbegrepen. Ik miste de pure scherpte en de ruimtes tussen de linies waren veel te groot. We kregen een grote kans in de eerste helft, maar de bal dwarrelde aan de overkant binnen." Een mislukte voorzet van Hervé Matthys vloog alles en iedereen voorbij, de rechterhoek in. Al had Beerschot wel meer kansen om ruimer te winnen. “In de tweede helft was het echt niet nodig om het nog zo spannend te maken", aldus Beerschot-coach Andreas Wieland “We hadden heel wat kansen, zelfs met een man minder. Met tien man was onze werkkracht en cohesie echt bewonderenswaardig. Vanhamel heeft ons gered met twee, drie goeie reddingen. Ik ben blij met het resultaat.”