Tienkamper Niels Pittomvils na zijn twaalfde plaats op EK: “Het was fijn om er weer bij te zijn”

atletiek EK in MünchenTienkamper Niels Pittomvils kan met fierheid terugblikken op zijn EK in München. Veertien maanden nadat hij zijn achillespees scheurde, sleepte hij een twaalfde plaats uit de brand met 7862 punten in zijn eerste grote internationale kampioenschap in zes jaar.

Na het forfait van Thomas Van der Plaetsen was Niels Pittomvils de enige Belgische tienkamper in München. Door een hoop blessure-ellende (knie, achillespees, …. ) en een trainerswissel de voorbije jaren was het voor de alleskunner uit Heusden-Zolder het eerste grote toernooi sinds hij geblesseerd uitviel op het EK in Amsterdam in 2016. In 2021 zette hij nog een knap persoonlijk record neer van 8222 punten, maar in een ultieme poging om Tokio te halen, scheurde hij zijn achillespees. Na een operatie moest hij een jaar lang revalideren.

“Het is snel gegaan, maar het is ook hard geweest”, zei Pittomvils nog vlak voor het EK op atletiekwebsite atletiek.be. “Ik ben blij dat ik heb volgehouden en van eigen kunnen ben blijven uitgaan. Als ik nu, na zes jaar, weer op een groot toernooi sta, heb ik dat zelf afgedwongen. Het is iets om trots op te zijn.”

Gebrek aan ritme

De 30-jarige alleskunner presteerde in München naar behoren. Op de werpproeven pakte hij soms stevig uit. Op sommige onderdelen miste hij logischerwijze nog ritme. “Ik wist niet wat te verwachten naar de blessure. Er waren goeie dingen. Op bepaalde nummers zat ik in de buurt van mijn PR van voor mijn blessure, maar er waren ook nummers waarop ik ritme mis. Op wat ik op veertien maanden tijd heb klaargespeeld, ben ik heel trots. Ik voel dat ik tijd en wedstrijden te kort kwam. Ik kan niet verwachten nadat ik 14 maanden geleden niet kon wandelen, dat ik hier een record had kunnen neerzetten. Daar is de tienkamp gewoon te zwaar voor. Ik heb mijn best gedaan. Het deed enorm veel deugd. Het is zwaar geweest, maar ik ben in mezelf blijven geloven en blijven doorgaan. De ambiance in het stadion was ook super. Dat gaf ook energie. Het was fijn om er weer bij te zijn.”

De tienkamp van Pittomvils

100m: 11.32 ( 791 pt.)

Verspringen: 7m10 (838 pt.)

Kogelstoten: 15m25 (805 pt.)

Hoogspringen: 2m02 (822 pt.)

400m: 51.09 (765 pt.)

110m horden: 14.81 (873 pt.)

Discuswerpen: 46m77 (803 pt.)

Polsstokspringen: 4m70 (819 pt.)

Speerwerpen: 56m30 (682 pt.)

1500m: 4.42.62 (664 pt.)

Totaal: 7862 punten

