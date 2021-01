Tienermeisjes TC Eeklo trekken naar internationaal toernooi in Kenia

TC Eeklo heeft veel jeugdig talent. Anouk Vandevelde (13) en Sabina Pintea (14) zijn twee van de raspaardjes van de club. Internationale ervaring opdoen in coronatijden is niet zo vanzelfsprekend, want meer dan de helft van de toernooien wordt door het virus geschrapt. Anouk en Sabina lossen het op hun manier op. Zij trekken naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi voor een internationaal juniorentoernooi. Coach Pieter Van Hyfte geeft tekst en uitleg.

“Het is momenteel heel moeilijk om aan toernooien te kunnen deelnemen,” vertelt Van Hyfte. “In pakweg Duitsland lukt het niet om deel te nemen en onze meisjes gaan daar creatief meer om. De papa van Anouk woont in Kenia en zorgt daar voor huisvesting voor de meisjes. Daar is de bezetting ook iets minder sterk en hoop ik dat één van onze spelertjes de kwalificatietabel kan overleven. Dat betekent wellicht dat ze drie wedstrijden op twee dagen moeten spelen, maar geeft hen wel de kans om de nodige ervaring op te doen. En in de hoofdtabel komen ze dan wellicht tegen iemand in de buurt van plaats 250 in de WTA-ranking. Deelnemen aan zo’n toernooi heeft ook als voordeel dat ze daar punten kunnen sprokkelen voor een notering op de internationale ranking, terwijl ze dat op de toernooien van Tennis Europe niet kunnen. Ze zijn beiden nog heel jong en zullen bij die U18 wellicht tegen meisjes spelen die enkele jaren ouder zijn, maar dat zegt niet alles over winstkansen.”

Thuiswedstrijd

Voor Anouk Vandevelde wordt het hoe dan een bijzonder toernooi. Zij speelt quasi een thuiswedstrijd. “Ik denk dat zowel Sabina als ik met dezelfde doelstelling naar Kenia afreizen. We hopen overeind te blijven in de kwalificatietabel en door te stoten tot de hoofdtabel. Ik denk dat we beiden even veel kans maken. Voor mij zal het bijzonder zijn, want in Nairobi ken ik heel wat mensen en zij zullen vast voor mij supporteren.”

Mentale sterkte

Ook Sabina Pintea trekt met veel verwachtingen richting Afrika. Het meisje met Roemeense roots is blij met de kans die ze krijgt. “Ik kijk geweldig uit naar dit toernooi en verwacht er heel veel van. Ik denk dat ik wel wat ambitie mag hebben. Ik ben mentaal sterk, kan me heel goed focussen op een doel en met mijn forehand weet ik mijn tegenspeelster steeds het leven zuur te maken. Net als Anouk hoop ik de kwalificatietabel te overleven. Van onze school, Ten Doorn, krijgen we heel wat faciliteiten om aan dat toernooi deel te nemen en we willen de kansen om internationale ervaring op te doen met beide handen grijpen.”