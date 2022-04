Tienen werkt aan nieuwe ploeg na knappe 80-72-winst tegen Beringen

Basketbal eerste landelijkeDit weekend heeft Tienen met 80-72 de maat genomen van Beringen. Op vijf speeldagen van het einde van de competitie staat de ploeg op de tiende plaats in eerste landelijke. Door het coronareglement van de bond was men in Tienen al zeker van het behoud, maar het ziet er sterk naar uit dat men dit ook sportief zal kunnen verwezenlijken.

Tegen Beringen behaalde men alles in acht genomen een vlotte overwinning. Voorzitter Eddy Backeljauw bevestigt. “Even was er een korte hapering, maar uiteindelijk had ik nooit het gevoel dat we in de problemen zouden komen. Onze maximale voorsprong bedroeg dertien punten. We hielden er finaal acht over. Lorenzo Geerinckx was deze week de man van de match. Hij is aan een sterk seizoen bezig. Tegen Beringen pakte hij niet enkel rebounds, maar scoorde hij ook enkele driepunters.”

Viering

Op 30 april zal men in Tienen alsnog feest vieren. Eddy Backeljauw geeft nadere toelichting. “Onze club bestaat zeventig jaar. In december hadden we al een tentoonstelling op poten gezet met een bijhorende receptie. Enkele dagen voor het evenement kwam de overheid met coronamaatregelen op de proppen, waardoor we van onze plannen moesten afzien. Nogal wat mensen hadden veel tijd geïnvesteerd in die tentoonstelling. Dat werk wilden we niet verloren laten gaan. Daarom keken we uit naar een nieuwe datum, waarop alles veilig kon doorgaan. Het werd uiteindelijk 30 april. Die dag spelen we thuis de topper tegen Racing Brugge. Dat is dus mooi meegenomen.”

Transferbeleid

Vermits men in Tienen zeker is dat men ook volgend seizoen in eerste landelijke mag aantreden, kan het bestuur werk maken van de uitbouw van de ploeg. Eddy Backeljauw geeft meer toelichting. “Vooreerst kan ik stellen dat coach Ronny Faes ook volgend seizoen de leiding zal hebben over onze eerste ploeg. Hij kent intussen het huis en doet het goed. Wellicht zullen drie spelers uit de A-kern verdwijnen. Matthias Faes heeft zelf aangegeven dat hij met onze B-ploeg wil spelen. Robrecht Erven heeft zijn woord gegeven in Aarschot. Daar krijgt hij de kans om een reeks hoger te spelen. Hakim Ndirembako overweegt de stoppen met basketbal. We gaan met hem zeker nog eens praten de komende dagen, maar hij heeft meer en meer last van de knie. Intussen hebben we al gesproken met een Limburgse spelverdeler, maar helemaal rond is die deal nog niet. Enkel de handtekening ontbreekt nog.”