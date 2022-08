Tien Limburgers in Druivenkoers, tweede opdracht voor Dylan Teuns in nieuwe kleuren

Wielrennen profsMet zijn tienen zijn ze, de Limburgers die woensdag starten in de Druivenkoers. De laatste Limburgse winst dateert van 2007 toen Roy Sentjens met kleine voorsprong de beste was in Overijse. Of hij vijftien jaar later een opvolger krijgt, hangt van het koersverloop af. Wordt er gesprint, dan is Jasper Philipsen één van de kanshebbers. Komen de punchers in actie, dan is het uitkijken naar Dylan Teuns en Tim Wellens.

Dylan Teuns kwam gisteren na bijna een maand weer in actie. Na de Tour laste de Halenaar een rustpauze in, moest hij herstellen van een coronabesmetting en veranderde hij ook nog eens van ploeg. Teuns rijdt sinds begin deze maand in de kleuren Israel-Premier Tech. De Limburger werd aangekondigd voor de Vuelta, maar uiteindelijk wordt de Tour of Britain zijn eerste rittenkoers. De eerste echt belangrijke afspraak is de Bretagne Classic van komend weekend.

Puntenoogst

Deze week rijdt Teuns zich warm in eigen land waar hij dinsdag de Egmont Cycling Race en woensdag start in de Druivenkoers. Het is overigens de eerste keer dat de 30-jarige Teuns de Druivenkoers rijdt. Hij krijgt in en rond Overijse een deel van het parcours van de Brabantse Pijl voor de wielen geschoven. Arbeid die Teuns moet liggen en daarom behoort hij tot het ruime kransje van kanshebbers. Dat geldt ook voor Tim Wellens die aan de bak moet om de broodnodige UCI-punten voor zijn team te verzamelen.

Vlam van Ham

De misschien wel grootste Limburgse kanshebber is Jasper Philipsen. Bij zijn team Alpecin-Deceuninck wordt Mathieu van der Poel als kopman naar voor geschoven, maar als er woensdag gespurt wordt op de Dreef in Overijse, dan is de Vlam van Ham naast Arnaud Démare en Biniam Girmay de snelste man in koers. Het is ook uitkijken naar de prestatie van Amaury Capiot, zevende in 2020 en al een heel seizoen goed op dreef. Dat geldt ook voor Milan Menten, vorige week nog vierde in de Schaal Sels.

De andere Limburgers in Overijse zijn Kamiel Bonneu, Kenneth Vanbilsen, Jorre Debaele, Jente Boons en Sander Lemmens. Misschien kan Bonneu, begin augustus winnaar van de derde rit in de Sazka Tour, voor een verrassing zorgen. De Noord-Limburger voelt zich alleszins in zijn nopjes op een geaccidenteerd parcours.

