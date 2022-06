Tibor Balog volgt Jo Christiaens op als coach van Turnhout: “Veel trainers zeggen wel dat ze met de jeugd willen werken, maar ik doe het ook”

voetbal tweede nationale BTibor Balog is de nieuwe trainer van Turnhout. De 56-jarige ex-speler van onder meer Geel en Sint-Truiden neemt bij de Binken het roer over van Jo Christiaens , die volgend seizoen naar eerstenationaler Heist trekt.

In zijn zoektocht naar een nieuwe coach kwam Turnhout ietwat verrassend uit bij Balog, die sinds zijn vertrek bij Leopoldsburg in 2016 geen enkele eerste ploeg meer onder zijn hoede had. “Ik heb nadien nog wel een aantal jeugdploegen bij Geel getraind omdat ik daar woon en er ook lang gespeeld heb, maar vorig jaar is dat verhaal helemaal doodgebloed. Ik had nochtans gehoopt om er ooit hoofdtrainer te worden, maar die vraag is me helaas nooit gesteld. Integendeel. Ik heb het gevoel dat ze me al die tijd gewoon aan het lijntje hebben gehouden.”

Eén van de beste jeugdopleidingen van Vlaanderen

In plaats van Geel wordt het dus Turnhout voor Balog. “Ik had meteen een bijzonder goed gevoel bij de club. Het bestuur wilde mij duidelijk heel graag, waardoor ik het ook helemaal zie zitten. Turnhout beschikt tenslotte over één van de beste jeugdopleidingen van Vlaanderen. Het zou dus dom zijn om daar geen gebruik van te maken. En dat is geen loze belofte. Veel trainers zeggen bijvoorbeeld wel dat ze met de jeugd willen werken, maar ik doe het ook.”

Balog moet proberen het behoud te verzilveren met Turnhout. “Het is niet omdat we pas gepromoveerd zijn en het niveau ongetwijfeld hoger zal liggen dan vorig seizoen dat we ons gaan ingraven. Verre van zelfs. Voor mij telt maar één ding op het veld en dat is scoren. Het is dus de bedoeling om als ploeg elke week opnieuw heel hoog druk te gaan zetten. Voor de rest moei ik mij niet met het sportieve en dat meen ik. Ik heb bijvoorbeeld geen enkele eis gesteld tijdens de besprekingen. Ik zie wel welke spelers ik op 18 juli, wanneer we de trainingen hervatten, ter beschikking heb en daar zal ik het met alle plezier mee doen.”

Kreekels blijft, Rombouts naar Hoogstraten

Eén van die jongens is Reva Kreekels. Het zag er lange tijd naar uit dat de 23-jarige Nederlander zou vertrekken, maar uiteindelijk werd zijn contract toch verlengd. In tegenstelling tot Kreekels zoekt Lowie Rombouts wel andere oorden op. De 18-jarige doelman verkast naar eerstenationaler Hoogstraten, waar hij een contract voor twee seizoenen tekende.

