Tibor Balog moet na amper één trainingsweek al opkrassen bij Turnhout: “Ik voel me belachelijk gemaakt”

“Er was blijkbaar geen klik met de spelersgroep”, legt technisch directeur Jelle Van Litsenborgh uit. “Bovendien bleek de (extra)sportieve aanpak van Tibor te ver uit elkaar te liggen met de visie van de club, waardoor we deze beslissing genomen hebben. En oké, de timing is best opmerkelijk en zeker niet ideaal, maar beter nu dan pakweg binnen twee maanden. Het is trouwens de bedoeling om nog deze week een nieuwe T1 aan te stellen. In tussentijd leidt assistent Bart Matthys de trainingen en neemt hij de eerste oefenmatch morgen thuis tegen Heist voor zijn rekening.”

Lachwekkend

Niet één (oefen)wedstrijd heeft Balog dus op de bank gezeten als coach van Turnhout. “Aan de resultaten kan het dus al niet liggen”, lacht de voormalige Hongaarse international groen. “Aan wat dan wel? Dat moet je aan het bestuur vragen. Ik heb in elk geval geen deftige reden gekregen en dat hoeft ook niet voor mij, maar het is wel een beetje lachwekkend na amper één trainingsweek.”

Balog is er duidelijk het hart van in. “Ik voel me niet alleen belachelijk gemaakt door de club. Het komt ook bijzonder hard aan. Zeker omdat ik me bijzonder goed in mijn sas voelde bij Turnhout, maar blijkbaar sloeg mijn manier van werken niet aan bij de club. Of misschien heb ik bepaalde mensen uit hun comfortzone gehaald. Ik heb er echt het raden naar. Ik weet alleen dat ik overal waar ik ben geweest ook resultaten heb gehaald op mijn manier.”

Altijd eerlijk geweest

Balog hoopt dat dit niet het einde van zijn trainerscarrière betekent. “Hopelijk schrikt dit andere ploegen niet af, want ik weet echt niet wat ik verkeerd gedaan heb. Ik ben bijvoorbeeld altijd eerlijk geweest tegenover iedereen binnen de club. Laat staan dat er een aanvaring zou geweest zijn met iemand. Deze beslissing zegt dus meer over Turnhout dan over mij.”

Meer lezen: voetbal in tweede nationale B