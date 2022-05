Tibo Vyvey na Wereldbekergoud in lichte skiff: “Op WK U23 in Varese ga ik op zoek naar een medaille”

roeienVoor Tibo Vyvey (21) is het WK lichte skiff voor U23 in Varese eind juli het hoofddoel. Hij tankte veel vertrouwen door in de Servische hoofdstad Belgrado bij de elite een Wereldbeker te winnen.

De Brugse roeier was nochtans niet goed aan deze competitie begonnen. “In de reeksen kende ik een slechte start, werd ik derde en moest ik naar de herkansing”, blikt Vyvey terug. “Die wedstrijd won ik waardoor ik naar de A-finale mocht. Vrijdag was het in Belgrado bloedheet, 36 graden of zoiets. Daar kan ik niet zo goed tegen. Wellicht daardoor die mindere prestatie de eerste wedstrijddag. Zaterdag was het zestien graden, meer mijn ding. In de A-finale focuste ik beter op mijn start. Na vijfhonderd meter lag ik vierde, maar mooi in het pakket roeiers. Daarna kon ik steeds opschuiven. In mijn tweede kilometer was ik een seconde sneller dan in de eerste. Terwijl de andere mannen die de finale haalden wel wat verval kenden.”

WK in Varese

Vyvey won met een bootlengte voorsprong Wereldbekergoud. Voor hem een hele aangename verrassing. Met Marlon Colpaert werd hij bij de U23 tweemaal Europees kampioen in de lichte dubbel. Intussen is Colpaert te oud om bij de U23 te roeien. Waardoor de wegen van beide roeiers even gescheiden zijn.

“In Varese kan ik van 27 tot 31 juli een laatste keer deelnemen aan het WK U23”, verduidelijkt de student kinesitherapie. “Van dat WK heb ik dit jaar mijn hoofddoel gemaakt. Daar ga ik voor de medailles. De tegenstanders in Varese zullen andere mannen zijn dan in Belgrado, want daar namen geen U23-roeiers deel. Iedereen was een stuk ouder dan mij. De Sloveen Rajko Hrvat, die zilver pakte, is bijna 36 en heeft al 22 jaar ervaring in het roeien. Mijn volgende wedstrijd wordt opnieuw een Wereldbeker, van 8 tot 10 juli in Luzern.”

Spelen in Parijs

Voordien werkt Vyvey enkele examens af. Ook met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs is de Brugse roeier reeds bezig. “De lichte dubbel zal over twee jaar een laatste keer op het olympisch programma staan”, weet de Belgische skiffkampioen. “Vanaf 2023 richt ik me op dat nummer. Samen met Marlon Colpaert en Niels Van Zandweghe ga ik proberen de kwalificatie voor de Spelen af te dwingen.”