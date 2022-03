Tibo Van de Velde (Winkel Sport) beseft belang van duel met Heist: “Na drie gelijke spelen zou zege welkom zijn”

VOETBAL EERSTE NATIONALEEerstenationaler Winkel Sport is aan een goede reeks bezig. Na winst in het zespuntenduel met Rupel Boom speelden de mannen van trainer Jeffry Verhoeven drie keer op rij gelijk: thuis tegen Dessel en uit bij Mandel en FC Luik. In de stand vinden we de Winkelnaars nu op een tiende plaats terug, met 25 punten. Dat zijn er drie minder dan SK Heist, zondag te gast op Ter Schueren.

“We zijn aan een heel degelijk parcours bezig”, beaamt de 28-jarige Tibo Van de Velde. “We staan nu op een tiende plaats en dat is voor ons toch een mooie klassering. Toch moeten we waakzaam blijven. De marge met de dertiende - goed voor barrageduels - is nog niet zo groot (5 punten, red.). We moeten dus de klassering onderin in de gaten blijven houden, want het tij kan snel keren.”

“De laatste weken zijn we alvast goed bezig”, gaat de Maldegemse postbode voort. “We zijn al vier matchen ongeslagen en dat leverde ons een 6 op 12 op. Door die drie gelijke spelen geraken we niet echt vooruit, maar uiteraard kunnen we elk puntje goed gebruiken. Dat kan cruciaal blijken in de eindafrekening. Die gelijke spelen waren ook moeilijke opdrachten: tegen leider Dessel, naar het in nood verkerende Mandel dat absoluut moest winnen en naar titelkandidaat Luik.”

“Over het gehele seizoen bekeken zat er zeker nog iets meer in, maar in bepaalde matchen toonden we ons te weinig efficiënt”, meent Van de Velde. “Zondag ontvangen we Heist en vooral thuis gaan we altijd voluit voor de zege. Winst zou na de vele gelijke spelen meer dan welkom zijn en zou ons weer wat meer ademruimte in de stand geven.”

De hangende spits is aan zijn eerste seizoen bij Winkel Sport bezig. “Ik speelde daarvoor twee seizoenen bij Zwevezele, maar één ervan viel door de coronacrisis in het water. Bij Winkel tekende ik een contract voor twee seizoenen zodat ik hier ook volgend seizoen nog zal voetballen. Een goede keuze, want ik voel me hier echt thuis.”

Henri Van Marcke versterkt rangen

Intussen stelde Winkel Sport nog een nieuwkomer voor. Bij buur Mandel United werd centrale verdediger Henri Van Marcke (23) weggehaald. Een kind des huizes, want Van Marcke woont op een boogscheut van het Winkelse stadion.

Eerste nationale: Winkel Sport - FC Heist: zondag 13 maart om 15 uur.

