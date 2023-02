Tibo Van de Velde (SK Roeselare-Daisel): “Met deze mooie club wil ik opnieuw een stap hoger op zetten”

Ook de 29-jarige Tibo Van de Velde, woonachtig in Maldegem en eind november overgekomen van eerstenationaler Winkel Sport, is die mening toegedaan. “We staan mooi in de middenmoot van het klassement maar komende zondag staan we voor een kantelmoment met een uitmatch op Drongen. Bij winst kunnen we voor een rustig seizoenseinde gaan maar bij verlies blijft het toch wat naar beneden kijken. De kloof met de ploegen in degradatiegevaar is nog aanzienlijk groot maar bij een dip kan het snel bergaf gaan. Dat geldt ook voor onze tegenstander van zondag want Drongen telt amper één puntje minder dan wij en staat dus ook voor eenzelfde optie: de rechter- of linkerkolom.”

Twee extra jaren op Schiervelde

Tibo Van de Velde was de voorbije jaren actief bij SKV Zwevezele maar kon dit seizoen niet echt doorbreken bij eerstenationaler Winkel Sport. SK Roeselare-Daisel was maar al te blij dat ze deze klepper konden binnenhalen. “Mijn overstap naar Schiervelde verliep vrij goed. Ik kende Schiervelde al want ik maakte hier destijds met SV Roeselare mijn debuut in tweede klasse. Nico Vanderdonck was er toen trainer. Nu kende ik er een geslaagd debuut want in mijn eerste vijf matchen was ik goed voor vier goals en drie assists. Hopelijk kan ik die positieve lijn de komende weken doortrekken. Ook het bestuur waardeerde mijn prestaties want ondertussen heb ik op Schiervelde voor twee seizoenen bijgetekend. Het is leuk dat de club vertrouwen in me heeft en ik ben ook blij dat ik kan meeschrijven aan het mooie verhaal van deze club. Ik zette immers twee stappen terug - van eerste naar derde nationale - om er hopelijk binnenkort terug één voorwaarts te kunnen zetten. Deze club heeft immers een realistische toekomstvisie en wil op termijn terug hoger op.”