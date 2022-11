Tibo Van de Velde maakt overstap van Winkel Sport naar SK Roeselare-Daisel: “Alles geven om er een mooie terugkeer van te maken”

Voetbal derde nationale ASK Roeselare-Daisel heeft bij eerstenationaler Winkel Sport de 28-jarige en ervaren Tibo Van de Velde weggeplukt. De in Maldegem wonende postbode tekende een contract van een half seizoen op Schiervelde. Geen onbekend terrein voor Van de Velde, want hij was eerder al actief op Schiervelde.

“Dat klopt inderdaad”, zegt Tibo Van de Velde. “Ik speelde bij SV Roeselare gedurende twee seizoenen in tweede klasse. Nico Vanderdonck was er toen trainer. Dat is al een poosje geleden, want ondertussen verkende ik al heel wat andere voetbalhorizonten. Na SV Roeselare speelde ik twee seizoenen voor SK Deinze, één seizoen voor Cercle Brugge en dan proefde ik twee jaar van een buitenlands voetbal bij het Nederlandse FC Eindhoven. Dan keerde ik terug naar België: één seizoen bij Knokke en daarna drie schitterende campagnes bij SKV Zwevezele. Nu was ik aan mijn tweede seizoen bij eerstenationaler Winkel Sport begonnen.”

Discussie met trainer Verhoeven

“Bij Winkel Sport was het dit seizoen nochtans goed voor me begonnen. In de eerste vier à vijf wedstrijden stond ik in de basis, maar dan kwam ik plots op de bank terecht. Er was een discussie met trainer Jeffry Verhoeven, zodat ik de laatste weken niet meer aan spelen toekwam. Ik wilde absoluut nog wekelijks voetballen en toen kwam derdenationaler SK Roeselare-Daisel aankloppen. Ik besloot om met onmiddellijke ingang de overstap naar Schiervelde te maken. SK Roeselare-Daisel is een club met een nieuw bestuur en ook de nodige ambitie. Op termijn naar tweede nationale is het objectief. Daar wil ik wel mijn steentje toe bijdragen. Bovendien beschikt de club over een schitterende accommodatie en een stevig spelerspotentieel. Ik zag zaterdagavond de match tegen Drongen en ik ben blij straks ook deel uit te maken van die groep.”

Wennen aan niveau

“Ik zal vanaf deze week met de groep meetrainen, zodat ik me de komende weken wat kan aanpassen aan de groep. Pas in januari ben ik speelgerechtigd. Uiteraard zal het ook wat wennen zijn aan het niveau van derde nationale, want ik kom toch van twee reeksen hoger. Ik zal alvast alles geven om er een mooie terugkeer naar Schiervelde van te maken.”

Lees ook: voetbal in derde nationale A