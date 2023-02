Tibo Mortier (VC Wingene): “Het blijft een spannende tweestrijd voor de titel”

voetbal vierde provinciale BTwee weken geleden won VC Wingene met nipte 1-0-cijfers de topper tegen FC Varsenare B en nam zo de leiderstrui van Varsenare over. Met nog negen matchen te gaan, telt de formatie van coach Marino Gruyaert nu een voorsprong van twee punten op Varsenare B. Wenduine, de derde in de stand, volgt al op acht punten.

“Het blijft een spannende tweestrijd voor de titel”, weet de 26-jarige Tibo Mortier, woonachtig in Zedelgem en beroepshalve auditor. “Met slechts twee punten verschil zullen we ons geen enkele misstap kunnen veroorloven, want elk puntenverlies zou wel eens fataal kunnen zijn bij de eindafrekening. Het wordt dus wekelijks alle hens aan dek om de drie punten binnen te halen. Uiteraard hebben we na de zege in de topper van veertien dagen terug nu de touwtjes zelf in handen, maar er staan voor beide teams nog voor elk negen belangrijke en vooral niet te onderschatten opdrachten op de rol. En bij een dipje van beide ploegen zijn de achtervolgers ook zeker nog niet uitgeteld. Vooral in die laatste rechte lijn kan er vanalles gebeuren.”

Hekkensluiter FC Lissewege B

Zondag reist VC Wingene af naar FC Lissewege B, de rodelantaarndager in vierde provinciale B. “Onze eerstvolgende tegenstander heeft nog maar één puntje bij elkaar gespeeld, maar toch mogen we geen enkele opdracht licht opnemen. Het zou inderdaad sneu zijn als we als titelkandidaat tegen een dergelijke ploeg punten zouden laten liggen. Onze grootste vijand zondag zullen wijzelf zijn, maar ik ben er toch van overtuigd dat iedereen ook deze match supergeconcentreerd zal aanpakken.”

Vorig seizoen

“Vorig seizoen speelden we ook de eindronde”, stelt de centrale verdediger, die aan zijn tweede seizoen bij VC Wingene toe is. “Ondanks de vele extra stijgers hebben we toen die promotie gemist en dat was voor iedereen bijzonder zuur. Vandaar dat we dit seizoen vol goede moed een nieuwe start namen. We konden de groep grotendeels bij elkaar houden en op bepaalde posities kwam er versterking bij. Nu zou die promotie naar derde provinciale echt niet mogen mislopen.”

