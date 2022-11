Tibo Margo en KM Torhout zien voorsprong tegen Oostkamp vroegtijdig afgebroken worden: “Jammer, want we domineerden de partij”

De mist was zaterdagavond een spelbreker in heel wat voetbalpartijen op West-Vlaamse bodem. Zo werd ook de derby tussen Torhout en Oostkamp vroegtijdig, tijdens de rust, afgefloten, bij een 1-0-voorsprong voor de groen-witte formatie. Wanneer de tweede helft wordt afgewerkt is nog niet beslist, maar wegens de drukbezette kalender is de kans op een midweekwedstrijd groot.

“Eigenlijk had die wedstrijd nooit afgetrapt mogen worden”, stelt de Torhoutse spits Tibo Margo. “Het was al tijdens de opwarming duidelijk dat de mist een grote rol zou spelen. Vanuit de verdediging kon je met moeite het vijandelijke strafschopgebied onderscheiden. Na zes minuten slaagden we er toch in om een doelpunt te scoren. Die fase was bij heel wat spelers en vanop de bank niet duidelijk te zien, maar als aanvaller had ik er wel goed zicht op: mijn spitsbroeder Tibo Andries kreeg met een carambole de bal mee in zijn loop en omspeelde via zijn heup de bezoekende doelman, om vervolgens het leer met zijn linkervoet in doel te plaatsen.”

“Een fantastische start, die ons vertrouwen en de resterende veertig minuten vleugels gaf. Oostkamp zat niet in de match en het is jammer om te horen dat ze nadien de mist als spelbreker aanduiden, want wij hadden evenveel last van die weersomstandigheden als hen. Dat de ref de wedstrijd affloot in de pauze was misschien de juiste beslissing, maar het is spijtig dat er zo een einde kwam aan onze voorsprong en goede wedstrijd. Al putten we wel veel vertrouwen uit die goede eerste helft.”

Speciale voorbereiding

Wanneer de partij tegen Oostkamp afgewerkt wordt, is nog niet duidelijk. Wat wel al zeker is: de wedstrijd moet worden afgewerkt met de resterende speeltijd en met dezelfde tussenstand. Het reglement laat ook toe dat er niet perse met dezelfde elf moet gespeeld worden. “Speciale omstandigheden die een specifieke voorbereiding vereisen”, denkt Margo. “Wegens de overvolle kalender zal die match allicht tijdens de week hervat worden. Jammer voor de supporters, want er was veel volk afgezakt naar de Velodroom voor deze derby.”

KM Torhout – SV Oostkamp: 1-0 (STOPGEZET NA 45')

Torhout: Dutoit, Devos, Tallieu, De Cuyper, Andries, Devos M., Margo, Oumedjeber, Cardon, Ballegeer en Huysentruyt.

Oostkamp: Iket, Vanhaeren, Declerck, Claeys, Canoot, Lenihan, Willem, Maus, Bragard, Benoot en Vanhaecke.

Doelpunten: 6' Andries (1-0).

Gele kaarten: /