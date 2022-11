Tibo Franki (Zelzate) na 2-3-nederlaag tegen Merelbeke: “Een collectieve offday”

“De voorbije weken slopen we dichter bij de subtop, maar nu zakken we weer wat weg. De zege van Merelbeke was verdiend, al hadden we wat slimmer moeten zijn en in de slotfase eieren voor ons geld kiezen. Conclusie is naar mijn gevoel toch dat we een collectieve offday hadden. Niet dat er iemand echt door het ijs zakte, maar top waren we zeker niet. Niet qua spelniveau, maar ook niet qua wedstrijdmentaliteit en dat was de voorbije maanden toch ons sterke punt.”

In de tweede helft kwam Zelzate sterker voor de dag, maar in het wedstrijdslot gaf het nog alles uit handen. Franki vond dat er in balbezit te veel verkeerde keuzes gemaakt werden. “In de tweede helft begonnen we best wel sterk en al vroeg in die tweede helft kwamen we ook op voorsprong. Goede diepe bal van Floris Criel, ik verschalk mijn tegenstander en scoor met een lobje. Ja, op dat moment zag het er goed uit. Wij weten meestal wel een resultaat over de streep te trekken, maar dit keer niet. Qua wedstrijdmentaliteit was het ook net wat minder dan tijdens andere wedstrijden. Bij de 2-2 geloofden sommige jongens van ons in buitenspel. Maar goed, een VAR is er in tweede nationale niet. In het wedstrijdslot breekt een risicobal ons dan zuur op. Een van de lichtpunten bij ons was Pede Kabary. 17 pas, maar intussen al aan zijn tweede invalbeurt toe en zijn balvastheid mocht er zijn. Hij is ook snel en vinnig en dus ook een jongen waar we nog plezier kunnen aan beleven. Al gaat het natuurlijk voor hem heel snel. Vorig jaar nog bij de U17 en nu plots aan de slag in tweede nationale. Die jongen moet natuurlijk nog stappen zetten, maar heeft zeker wat in zijn mars.”