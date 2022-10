Tibo Franki na de 1-0-winst tegen Torhout: “Het voelt zalig om het winnende doelpunt te maken”

voetbal tweede nationale AHet heeft even geduurd, maar KVV Zelzate heeft zijn eerste zege te pakken. Tegen Torhout wonnen de jongens van coach Gino Pauwels met het kleinste verschil. Het enige doelpunt van de partij kwam er via Tibo Franki (20). Zijn eerste doelpunt in een eerste elftal en dat deed hem duidelijk deugd.

“Je eerste doelpunt in een eerste elftal blijf je wel onthouden denk ik en dat het dan ook nog de drie punten oplevert, maakt het toch wel bijzonder. Het voelt zalig. We moeten een koe een koe durven noemen en toegeven dat we tot op heden niet brachten wat je van onze ploeg mag verwachten. Vrijdagavond hebben we dan ook een gesprek gehad met de hele groep. Scherper, beter, zuiver, meer gedreven. Er kwam wel wat naar boven en misschien plukten we daar tegen Torhout de vruchten van.”

Rust aan de bal

Aan één doelpunt had Zelzate voldoende om Torhout te kloppen. Geduld leek wel het codewoord. “We hebben veel voetballende kwaliteiten in de ploeg en hadden in die eerste helft toch wel de controle over de wedstrijd. Vroeg in de wedstrijd had Torhout een kans, maar voor de rest konden ze ons nooit in de problemen brengen. Richard Antwi Manu had een dot van een kans en Pieter Grootaert zag een poging nipt over gaan, veel kansen waren er dus ook voor ons niet. Het belangrijkste was dat we veel rust aan de bal hadden.”

Val

Tijdens de rust gaf coach Gino Pauwels duidelijke orders en die werden goed gevolgd. “Je mag als ploeg niet in de val lopen en met te veel volk voor de bal kruipen. Dat zou in de kaart van Torhout spelen. Onze coach had zijn huiswerk ook goed gemaakt. Hij wees erop waar de ruimte lag bij een hoekschop. Ik liep in die zone en kon de bal in doel trappen. Dan waren er nog zo’n twintig minuten te spelen en neem je toch een optie op winst.”

Boete

Zelzate wist dat de buit nog niet binnen was. Torhout maakte nog een bescheiden vuistje, maar de fusieclub bleef overeind. Franki heeft lof voor twee ploegmaten. “Torhout kwam in dat slotkwartier wel beter in de wedstrijd en dan valt het toch altijd af te wachten, want één kans kan voldoende zijn om twee punten prijs te geven. De West-Vlamingen kozen wel vaak voor de lange bal en dan is het toch wel een voordeel dat je met Darko Van Rie een doelman hebt die steeds goed weet te anticiperen.”

“Ik vind dat ook Kiran Boete een pluim verdient. Die jongen was aan zijn tweede basisplaats toe. De vorige wedstrijd als rechtsachter, maar nu als buffer voor de verdediging en wat mij betreft deed hij het uitstekend. Het wordt nu zaak om te proberen in Dikkelvenne door te gaan op ons elan. Qua kwaliteiten denk ik dat er nauwelijks niveauverschil is en details zullen dus weer beslissen over winst of verlies.”

