Tibo Franki na 2-0-winst tegen RFC Wetteren: “Blijven bevestigen is nu de grote uitdaging”

“In Lokeren pakten we natuurlijk bonuspunten, maar het was toch zaak om die niet te grabbel te gooien tegen Wetteren. Het werd een moeizame, maar verdiende zege. We zitten ‘in the flow’, maar toch keken we nog steeds achterom. Door Wetteren te verslaan diepen we ook de kloof met de bedreigde ploegen uit en daardoor zetten we toch een belangrijke stap richting een verder verblijf in tweede nationale. Het doet me ook plezier dat heel veel jonge spelers in onze ploeg hun kansen krijgen. Vandaag staan jonge kerels als Tibo Franki, Kiran Boete en Floris Criel in de basis en zwengelt een 17-jarige jongen als Bakary Pede de concurrentie aan.”

Stug

Wel meerdere pionnen speelden zich tegen Wetteren in de kijker, maar vooral Tibo Franki deed het uitstekend in het hart van de verdediging. Hij keek met tevredenheid terug en is blij met zijn contractverlenging. “In de eerste helft zat het eigenlijk potdicht, al kwamen wij via Roy Broeckaert het dichtst bij een doelpunt. Na de rust begonnen we wat slap en had het dubbeltje naar de kant van Wetteren kunnen vallen. Maar we vormen wel een goed blok en weten dat we steeds kansen krijgen. Wetteren was een stugge ploeg, maar ik denk dat wij dit ook zijn. Richard Antwi Manu wrikte het slot van de deur en dat gaf ons natuurlijk een ‘boost’. Als verdediging doet het deugd om de nul te houden, maar dat is eigenlijk de verdienste van de hele ploeg. Ik ben blij dat ik mijn overeenkomst met de club kon verlengen. Ik studeer nog, we hebben een goede ploeg en de sfeer is top. Wat kan ik meer verlangen?”

Subtop

De zesde plaats opent wel perspectieven voor de ploeg van coach Gino Pauwels. Franki hoopt ook volgend weekend iets te pakken. “We staan voor een moeilijke verplaatsing naar RC Gent. Die ploeg won met 0-3 in Oudenaarde en heeft heel veel kwaliteit in de ploeg. Het wordt vooral zaak om consistent te zijn, punten te blijven sprokkelen en dan komt het zorgeloze seizoen dat we in gedachten hadden heel dichtbij.”

Lees ook: meer voetbal tweede nationale A