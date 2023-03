Tibo De Smet meteen uitgeschakeld op EK indoor: “Dit is een enorm zware ontgoocheling”

Op papier zag het er heel goed uit voor De Smet. Hij startte in de laatste reeks en niemand van zijn concurrenten kwam ook maar in de buurt van de topchrono van 1.45.04, die hij eerder dit seizoen had laten noteren. De start verliep ook vlekkeloos, want De Smet nam onmiddellijk de leiding en controleerde vanuit die positie de wedstrijd. Hij kwam na 400m kwam hij door in 53.47. Niets aan de hand, zo leek het. Maar toen liet hij zich voorbijlopen door de Fransman Benjamin Robert en de Italiaan Simone Barontini. Je zag onmiddellijk dat het over en uit was en dat hij zich niet meer naar een plaats in de top twee zou kunnen knokken. “Ik voelde na 400m al heel snel dat mijn benen vol liepen en ik kon op geen enkel ogenblik nog goed reageren op de versnelling van die twee atleten”, zegt hij.

Druk

Uiteindelijk liep hij als derde binnen na 1.48.43. Weg rechtstreekse kwalificatie voor de halve finale en ook met de beste verliezende tijden stootte de atleet van Racing Gent niet door. Een enorme ontgoocheling die aankwam bij de 22-jarige atleet. Met een trillende lip en tranen in de ogen stond hij de pers te woord. “De ontgoocheling overheerst nu vooral. Ik ging dit kampioenschap ronde per ronde bekijken en het realistische doel was de finale halen. Eruit gaan in de eerste ronde is echter wel een enorme desillusie. Ik weet niet waar het aan lag. Ik voelde me nochtans goed. Misschien was het toch de druk van buitenaf die me wat parten heeft gespeeld. Ik weet het niet. Ik kwam hier aan de start als de snelste atleet van Europa en dan wordt er natuurlijk wel wat van je verwacht. Ik verwacht bovendien ook veel van mezelf. Gisteren had ik meer last van zenuwen dan anders en ik kreeg die moeilijk onder controle. Dit moet ik nu toch eerst eventjes laten bezinken”, besluit hij.