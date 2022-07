Tibo De Smet loopt supersnelle 800m: 1.44.89

Kersvers Belgisch kampioen 800m Tibo De Smet blijft de topchrono’s maar opstapelen. Na zijn exploot op het BK (winnen in 1.45.32 waarmee hij het kampioenschapsrecord van Ivo Van Damme benaderde) deed hij meer dan bevestigen op de Nacht. Hij stormde zaterdag in Heusden naar een bliksemsnelle 1.44.89.

Tibo De Smet nestelde zich goed in het pak in het sterke deelnemersveld. In de laatste rechte lijn remonteerde hij met z’n scherp eindschot nog enkele atleten waardoor als derde nog het podium pakte in 1.44.89.

“Dit is absoluut schitterend. Ik ben vooral blij dat ik zo sterk kon finishen”, reageerde de loper van RCG. “Op het BK wilde ik vooral strijden om de zege en kwam de tijd vanzelf. Hier was het een heel andere race en ging het vooral om de tijd. Ik had nooit gedacht om zo snel te lopen. Onder de 1.45 duiken is echt wel straffer dan ik dacht.”

De voormalige 400m-specialist uit Scheldewindeke die op enkele jaren tijd een snelle opgang maakte op de 800m moet duidelijk nog wennen aan zijn status van 800m-loper van Europees kaliber. Indien hij zijn 1.44.89 één week eerder had gelopen, had hij zich zelfs nog kunnen plaatsen voor het WK. Maar de uiterste limietdatum voor Eugene was 26 juni. Het EK in München in augustus is uiteraard wel een doel.

“Het EK was van in het begin het grote doel. Toen ik de limiet voor het EK haalde, was mijn seizoen al geslaagd. Ik ga nu rustig het EK voorbereiden en nog een nieuwe trainingsperiode inlassen. Veel wedstrijden zal ik niet meer lopen voor het EK. Het zou best kunnen dat ik nog ergens een 400m meepik om aan de snelheid te werken. Eliott Crestan was altijd al een voorbeeld voor mij. Super dat we samen naar het EK kunnen.”