Tibo De Smet knalt naar 800m-titel en EK-limiet: “Ik wilde vooral winnen”

atletiek BKTibo De Smet blijft zichzelf maar verbazen op de 800m. Op het BK zondag in Gentbrugge voor eigen club Racing Gent reef hij de nationale titel binnen in een nieuwe toptijd van 1.45.32. Daarmee dook hij netjes onder de EK-limiet van 1.45.90.

In de reeksen op zaterdag stootte Tibo De Smet vlotjes door. Zondag in de finale lag het tempo moordend hoog, met dank aan de haas van dienst Timon Inghelbrecht. Tibo De Smet schoof vlot mee en had in de slotfase nog sterke benen. Hij gaf de leiding niet meer uit handen. Topfavoriet Aurèle Vandeputte (zilver in 1.45.65) geraakte niet meer langszij.

“Ik wilde vooral winnen. Ik wist dat ik goed zat, want vorige week had ik al een sterke wedstrijd gelopen. Maar dat ik al zo laag in de 1.45 zou lopen, had ik niet gedacht”, reageerde de thuisatleet.

Hij maakte optimaal gebruik van de diensten van de tempomaker. “Vooraf had ik afgesproken dat ik het spoor van de haas zou kiezen. Het tempo lag echt wel hoog genoeg. Ik heb me gewoon gefocust op de haas volgen en snel lopen.”

12 honderdsten boven WK-limiet

De RCG-atleet strandde op 12 honderdsten van de WK-limiet. “Met de WK-limiet zat ik absoluut niet in het hoofd. De hoofdfocus is het EK in München in augustus. Volgend jaar komt er immers weer een WK. Dit BK was ook de laatste kans om de limiet voor het WK te halen. Over het WK heb ik me nooit druk gemaakt. Ik had toegewerkt naar het BK en ben blij dat het eruit is gekomen.”

Progressie

De loper uit Scheldewindeke stak vorig jaar zijn neus aan het venster met een tiende plek op het EK beloften (U23). Intussen heeft hij duidelijk nog veel progressie geboekt. Waar gaat dat eindigen? “Op termijn moet ik zeker eens onder die 1.45 kunnen geraken”, meent de 23-jarige atleet. “Laat me nu maar eerst genieten van deze tijd. Het is niet vanzelfsprekend om zulke chrono’s te lopen. Ik blijf nog altijd progressie maken sinds ik ben overgestapt van de 400m naar de 800m twee jaar geleden. Hopelijk blijft dat nog even duren.”

Lees ook: meer atletiek