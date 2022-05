Tibo De Smet klokt veelbelovende 1.46.82 op de 800m

In het hoofdprogramma van de IFAM snelde Tibo De Smet in een ietwat rommelige race naar de vierde stek in 1.46.82. Hij strandde niet gek ver achter de Ierse winnaar Mark English (1.46.61). “Het was een wat moeilijke wedstrijd”, vertelde de loper uit Scheldewindeke. “Er werd niet echt ingegaan op het initiatief van de haas. Ik zat ook wat te ver achteraan waardoor ik heel de race constant moest opschuiven. Dat kostte energie, maar het was nodig.”

EK-limiet

Gezien het wedstrijdverloop kon hij wel vrede nemen met z’n chrono.

“Ik vond het zeker wel een mooie tijd, al had ik toch al op iets meer gehoopt. Maar ik ben toch wel tevreden. Ik weet dat er meer inzit in een betere wedstrijd. Ik hoop toch nog om op te schuiven richting de EK-limiet. Dat is 90 honderdsten sneller dan mijn persoonlijk record indoor. Ik geloof dat zo’n tijd realistisch is. Indoor liep ik afgelopen winter al 1.46.80. Ik hoop zeker nog om sneller te lopen.”

Kansen om sneller te lopen komen er zeker nog aan.

“Binnenkort doe ik een meeting in Kopenhagen op 16 juni. Daarna wil ik vooral nog toewerken naar het BK eind juni. De EK-selectie sluit pas af half juli. Ik heb dus nog wel wat tijd”, beseft De Smet die vorig jaar nog tiende werd op het EK voor beloften.

Doordat hij nog maar enkele jaren geleden de switch maakte van de 400m naar de 800m mist hij soms nog wat wedstrijdervaring op hoog niveau. De RCG-atleet is kritisch voor zichzelf. “Ik denk dat ik nog iets meer het vertrouwen moet hebben dat ik echt wel thuishoor in dit soort snelle reeksen. Dat zelfvertrouwen ontbreekt misschien nog een beetje. Ik moet nog leren om meer mijn plaats op te eisen en vooraan te lopen. Zeker als ik zie hoe ik nu toch als eerste de laatste bocht uitkwam. In België loop je natuurlijk niet iedere in zo’n sterk bezette wedstrijd. Wat dat betreft kan ik nog bijleren.”