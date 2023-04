Tibo Andries schiet Torhout met twee doelpunten naar zege tegen Zelzate: “Winnaar van de speeldag”

Voetbal derde nationale B Jan Smolders (Pelt) na de nederlaag in Schoonbeek Beverst: “Een fase beslist de wedstrijd”

Esperanza Pelt heeft met de punten gemorst op het veld van Schoonbeek Beverst. Vorige week zetten de Noord-Limburgers nog een sterke prestatie neer tegen Diest, in Bilzen keken de Esperanza-jongens tegen een 1-0 nederlaag aan. Pelt-kapitein Jan Smolders, intussen aan 500 caps toe, had het zien aankomen. “Het was een gesloten match waarin de tweede helft duidelijk werd dat de ploeg die zou scoren, ook de match zou winnen”, aldus Smolders.