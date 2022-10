Tibeau Swinnen (Thes Sport): “Goede flow met 9 op 9 doortrekken in streekderby thuis tegen Dessel Sport”

Na een vlotte thuiszege tegen OH Leuven U23 staan de boys van T1 Patrick Witters weer onder de mensen. Een glansrol was weggelegd voor de getalenteerde middenvelder Tibeau Swinnen met twee doelpunten. Met 9 op 9 in de rugzak ontvangt Thes Sport zaterdagavond de buren van Dessel Sport.

“Na de verdiende overwinning tegen OHL U23 hebben we een mooie stap voorwaarts gezet”, blikt Looienaar Tibeau Swinnen even terug. “We krijgen weer aansluiting met de eerste vijf. Na een mindere start was het broodnodig om ons te herpakken. Anders krijg je een seizoen zonder betekenis. Gezien de kwaliteiten in deze kern moet Thes Sport zich mengen bij de toppers van de reeks.”

“Het is nog iets te vroeg om een balans op te maken”, stelt Swinnen, die werd aangeworven van Lierse Kempenzonen. “Na tien wedstrijden kunnen we een eerste rapport opstellen. Het komt er nu op aan om op deze ingeslagen weg verder te bouwen. Ik weet het klinkt allemaal cliché, maar het is wel zo hé. Stap voor stap groeien is de boodschap.”

Eerste twee doelpunten

“Ik werd blikvanger tegen de beloften van OHL met twee doelpunten”, weet de 27-jarige Swinnen. “Mijn eerste treffers voor Thes Sport en dat is natuurlijk leuk. Vooral belangrijk is dat we de drie punten in eigen huis hielden. Ik ben naar hier gekomen om het team te helpen naar een hoger niveau. Als dat met doelpunten kan is dat mooi meegenomen, maar niet het belangrijkste. Ik speel nu wel iets hoger dan in het verleden, maar verwacht nu niet dat ik er vijftien tegen de netten zal knallen. Het is ook zo dat de manier waarop ik het team iets kan bijbrengen belangrijker is voor mij. Het teambelang komt altijd op de eerste plaats.”

Dessel Sport

“Zaterdagavond komen de buren van Dessel Sport op bezoek. Altijd beladen derby’s en leuke wedstrijden. Het is de bedoeling dat we onze goede flow met 9 op 9 gaan doortrekken. De drie punten moeten in Tessenderlo blijven. Op papier lijkt het simpel, want Dessel Sport heeft slechts vier punten uit zeven wedstrijden. Maar in een streekderby kan Dessel Sport altijd iets meer. Bij zulke wedstrijden tellen de behaalde punten niet mee. Je start gewoon vanaf nul. We zijn dus zeker op onze hoede, maar moeten vooral ons eigen spel trachten te brengen. Het is nu belangrijk om op het elan van de voorbije weken door te gaan. Dan krijg je een positief verhaal voor de rest van het seizoen”, besluit een vastberaden Tibeau Swinnen.