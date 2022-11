Tibaut Vandelannoote na zijn overwinning op lange cross in Mechelen: “Ik wil vooral een sterkere en completere atleet worden”

VeldlopenAfgelopen weekend zorgde Tibaut Vandelannoote (21) voor een bijzonder sterke prestatie door de veldloop van Mechelen op zijn naam te schrijven. In die wedstrijd klopte hij niemand minder dan Ward Leunckens en daarmee bewees hij dat je ook als specialist van de 800 meter in het veld stevig kunt uithalen. “De ambitie deze winter is om een sterkere en completere atleet te worden”, klinkt het.

Vorig jaar liep de atleet van FLAC een aantal zeer sterke wedstrijden op de korte cross, maar deze winter kiest hij ervoor te focussen op het langere werk. “Eigenlijk groeide het idee al begin dit jaar”, zegt hij. “Ik nam toen deel aan een lange veldloop in het Spaanse Elgoibar. Tijdens die wedstrijd heb ik me op mentaal en fysiek vlak overtroffen. Het parcours was een grote modderpoel, maar ik heb er enorm van genoten. In samenspraak met mijn trainer, Dirk Engelen, heb ik dan besloten om de lange cross te gaan doen en zo tegelijkertijd mijn basis te blijven uitbreiden. Het enige doel dat ik me deze winter gesteld heb, is om een sterkere en volledigere atleet te worden. Ik geloof erin dat een 800m-loper niet automatisch moet gelinkt worden aan trainingen op weerstand, maar dat je ook goed kan presteren op de dubbele baanronde op basis van een goeie uithouding die je tijdens de winter opbouwt.”

Eigen sterkte

Op de CrossCup-manche in Mol liep Vandelannoote al naar een mooie 24ste plaats en afgelopen weekend toonde hij zijn stijgende vormcurve nogmaals in Mechelen. Na een mooie tweestrijd met Ward Leunckens, ging hij er met de overwinning aan de haal. “Ik wist wel dat Ward in goeie doen was, maar eigenlijk ben ik nooit echt bezig met mijn tegenstanders. Ik ga altijd uit van mijn eigen sterktes en ik weet wat ik gedaan heb op training. In de voorlaatste ronde plaatste Ward een stevige versnelling en moest ik een aantal meters prijsgeven. Uiteindelijk slaagde ik er in het slot van de wedstrijd in om het gat dicht te lopen en met een goed getimede finish de overwinning te pakken.”

Stappen voorwaarts

De Poperingenaar is belofte en mag op 27 november in Roeselare meestrijden voor een ticket voor het EK veldlopen in Turijn. “Dat EK zit wel in mijn achterhoofd, maar we moeten realistisch blijven. Ik zit in een zeer sterke lichting met heel wat goeie afstandslopers. Wat het ook wordt in Roeselare, ik blijf kijken naar het grotere plaatje. Ik heb het laatste jaar grote stappen voorwaarts gezet en ondanks het feit dat ik ontzettend streng ben voor mezelf, ben ik steeds meer overtuigd van mijn eigen kunnen. Ik geloof bovendien heel sterk in het principe ‘better person, better athlete’. Ik heb heel wat fijne mensen rond mij op en naast de training, hetgeen me de kans geeft om elke dag met veel zin naar de training te gaan”, besluit hij.