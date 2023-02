Tibaut Vandelannoote na Vlaamse titel korte cross: “Bevestiging van mijn prestatie in Hannuit”

Wie in Hannuit dacht dat de overwinning van Tibaut Vandelannoote nog een toevalstreffer was, kwam afgelopen zondag bedrogen uit. Op een totaal ander parcours en in een totaal ander wedstrijdverloop toonde hij in Diest nogmaals zijn bloedvorm en pakte hij de overwinning en de Vlaamse titel op de korte cross. “Het was voor mezelf vooral een mooie bevestiging”, zegt hij. “Het was bovendien een totaal andere wedstrijd dan in Hannuit. Daar had ik de wedstrijd de hele tijd onder controle en dat was in Diest niet het geval. Ik startte heel slecht en kwam zowat als twintigste uit de eerste bocht. Ik moest dan ook een tussentijdse versnelling plaatsen om terug in een goeie positie te komen. Op dat moment trok Stijn Baeten al meteen hard door en daardoor heb ik eigenlijk tot op 300m van de finish constant moeten jagen op de atleten voor mij.”