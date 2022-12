Tiago Faria Da Silva (Zwarte Leeuw): “We zitten duidelijk in betere periode”

Na de eerste thuiszege van het seizoen twee weken geleden tegen Witgoor pakte Zwarte Leeuw afgelopen weekend tegen Schoonbeek-Beverst voor het eerst sinds lang ook nog eens een puntje buitenshuis. “We maken de laatste weken beduidend minder fouten dan voordien en dan zie je dat we wel degelijk een resultaat kunnen neerzetten”, vertelt Faria Da Silva. “Als er voorbije zaterdag tegen Schoonbeek één ploeg verdiende te winnen, waren wij het zelfs. Anderzijds ben ik al lang blij dat wij voor één keer zelf eens konden scoren in de slotfase en niet de tegenstander, want we hebben al meer dan genoeg punten verspeeld in de slotfase.”

Geslaagde decembermaand (tot nu toe)

Ook Faria Da Silva wordt de laatste tijd alsmaar beslissender. “Met een goal en een assist mag ik inderdaad niet klagen over de afgelopen twee weken. Niemand binnen de groep trouwens, want we zitten als ploeg duidelijk in een betere periode. Als we dit weekend kunnen winnen, pakken we bijvoorbeeld zeven op negen en dan kunnen we spreken van een meer dan geslaagde decembermaand.”

Faria Da Silva heeft de hoop op het behoud duidelijk nog niet opgegeven. “We blijven keihard werken en hopelijk worden we na Nieuwjaar ook iets vaker beloond dan tot nu toe het geval is geweest. Al was het maar voor onze coach, want aan hem ligt het zeker niet. Aan wat dan wel? We maken iets teveel individuele foutjes en die moeten eruit. Bovendien is het late vertrek van Jef Colman, die vorig seizoen goed was voor maar liefst 26 goals, niet echt opgevangen, waardoor we vrij moeilijk scoren.”

Versterking welkom

Van Faria Da Silva mag er daarom tijdens de winterstop gerust wat vers bloed bijkomen. “Ik twijfel zeker niet aan onze kwaliteiten, maar de kern is gewoon aan de kleine kant. Op dat vlak zou eventuele versterking dus zeker welkom zijn. Al ligt dat niet in onze handen. Als speler moeten wij gewoon proberen te presteren op het veld en dan zien we wel of er na Nieuwjaar iemand bijkomt.”

