Tiago Faria da Silva weet wat Zwarte Leeuw dit weekend te doen staat: “Er moet absoluut gewonnen worden tegen Berlaar-Heikant”

voetbal derde nationale BHoewel Zwarte Leeuw na Nieuwjaar allesbehalve slecht speelt, geraken Tiago Faria da Silva en co. maar niet weg uit de gevarenzone. Daarom doen de Leeuwen er zondag best aan om op bezoek bij het zo goed als veroordeelde Berlaar-Heikant de drie punten te pakken.

Zwarte Leeuw kan daarvoor weer rekenen op Faria da Silva, die vorige week thuis tegen Racing Mechelen (0-1) nog geschorst moest toekijken. “Hoewel we het de leider heel moeilijk gemaakt hebben, bleven we toch met lege handen achter”, vertelt de aanvallende middenvelder. “Dat is bijzonder zuur en zeker de manier waarop, want aan de Mechelse goal ging duidelijk buitenspel vooraf. Daardoor kwam de nederlaag heel hard aan bij iedereen. Zelfs dinsdag op training ging het bijvoorbeeld nog altijd over niets anders.”

Alles of niks

Faria da Silva heeft de focus ondertussen wel verlegd naar de match tegen Berlaar-Heikant. “Aan het verlies tegen Racing Mechelen kunnen we toch niks meer veranderen. Bovendien wacht ons dit weekend opnieuw een heel belangrijke wedstrijd, want ze zijn nog altijd niet veilig. Daarom moet er dit weekend ook absoluut gewonnen worden. Laat ons dus hopen dat we zondag onze kansen wel afmaken, want het is voorin iets te vaak alles of niks bij ons.”

Zwarte Leeuw heeft met Colman nochtans niet alleen de topschutter van de reeks in de rangen. Geen enkele ploeg heeft ook meer gescoord tot nu toe dan de Leeuwen. “Ik zit zelf bijvoorbeeld al aan vijftien assists. Als we dus ruimte krijgen, zijn we dodelijk voorin. Daarom maak ik me ook niet al te veel zorgen. Als we op deze manier blijven spelen, ben ik ervan overtuigd dat we ons redden.”

Herenigd met Van De Vreede

Faria da Silva wordt volgend seizoen herenigd met Steven Van De Vreede, die Lille ruilt voor de leeuwen. “Ik heb niet alleen nog samengespeeld met Steven bij Hoogstraten onder Gino Swaegers (nu coach van Zwarte Leeuw, red.). Ik ken hem ook van buiten het voetbal. Zo hebben we samen in de klas gezeten en wonen we ook allebei in Breda. Zijn komst heeft er dus zeker toe bijgedragen dat ik mijn contract verlengd heb, want ik wilde heel graag nog eens met hem samen spelen. Bovendien voel ik me hier ook gewoon goed en heb ik een prima band met de coach.”

