Tiago Faria Da Silva knalt Zwarte Leeuw voorbij Wellen: “In onze huidige vorm kunnen we van iedereen winnen”

De toeschouwers kregen afgelopen weekend een gesloten pot voetbal voorgeschoteld. “Het was al vrij snel duidelijk dat de ploeg die zou scoren ook zou winnen”, vertelt matchwinnaar Faria Da Silva. “Beide teams stonden bijvoorbeeld heel goed in blok, maar uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om de bezoekende organisatie uit verband te spelen.”

Faria Da Silva knalde een kwartier voor tijd een voorzet van Jochems in één tijd tegen de netten. “Ik nam het leer vol op de slof, waardoor de bal best lekker binnen ging. Al is de zege zeker niet alleen mijn verdienste. We doen het gewoon als ploeg echt uitstekend de laatste tijd. Eigenlijk zelfs al van voor de winterstop en na Nieuwjaar hebben we die lijn gewoon doorgetrokken. Dat maakt me bijzonder trots op onze groep. We hebben sinds eind november bijvoorbeeld amper één keer verloren en dat was dan nog onverdiend ook tegen Pelt.”

Trein blijft bollen

Zwarte Leeuw pakte maar liefst 24 punten in zijn laatste elf matchen en is zo opgeklommen naar een negende plek. “In onze huidige vorm kunnen we niet alleen van iedereen winnen. Ik ben er ook van overtuigd dat we er op deze manier in blijven. Anderzijds beseffen we maar al te goed vanwaar we komen. Daarom zullen we moeten blijven presteren, want er mag dan wel een klein kloofje zijn met de degradatieplaatsen, toch zijn we nog niet veilig. Het wordt dus zaak om nog even vol te houden tot we helemaal zeker zijn van het behoud. Wat mij betreft mag de trein dus gerust nog een tijdje blijven bollen”, besluit Faria Da Silva, die volgende week tegen Termien wel geschorst is.