Tiago Cukur na nieuwe thuisnederlaag van FCV Dender tegen Lierse: “Zonde van het puntenverlies na een degelijke prestatie”

Ook in zijn derde thuiswedstrijd tegen leider Lierse Kempenzonen bleef FCV Dender met lege handen achter. De blauwhemden streden nochtans moedig, maar lieten zich ringeloren op twee stilstaande fases. Na gelijkmakers van Cools en Cukur leek een billijk gelijkspel in de maak , maar Lierse had het laatste woord met een kopbal van Pupe, die afweek op het hoofd van Tabekou.

Lierse Kempenzonen leidde aan de rust verdiend met 1-2. De bezoekers waren sneller op de bal en de offensieve impulsen waren snediger. Dender kwam vaak een stapje te kort. De eerste kans was wel voor de thuispoeg. Nieuwkomer Myny zette een individuele actie op, maar kon doelman Delanghe niet in verlegenheid brengen. Gillekens kopte Lierse op voorsprong, maar de grensrechter had voorafgaandelijk buitenspel gezien. Een bezoekend doelpunt hing in de lucht. Walbrecq trapte op de dwarsligger. Een vrijschop van Brebels werd door Van Acker voor doel gebracht en Pupe kopte binnen. Dender herstelde het evenwicht uit hoekschop na gevat doorkoppen van Rôdes en een deviatie aan de tweede paal van Cools. Op slag van rust klom Lierse dankzij een doelpunt van Van Acker een tweede maal op voorsprong.

Dender kwam sterk uit de kleedkamers en vroeg in de tweede helft hingen de bordjes opnieuw in evenwicht. Na samenspel met Lallemand trapte Cukur prachtig in de kruising. De thuisploeg zat beter in de wedstrijd, maar Lierse prikte enkele malen gevaarlijk tegen. Walbrecq trapte rakelings naast en doelman Gies reageerde attent op een pegel van Miramar Rocha. Na vrijschop van De Schryver kopte Pupe keihard via het hoofd van Tabekou in doel. Dender reageerde met een vrijschop van Hens, die via een verdediger net naast ging. Op voorzet van Marzo kopte Atteri de laatste kans naast.

De Nederlands Turkse aanvaller Cukur blikte met gemengde gevoelens terug op de wedstrijd. “Het is zonde dat we na een degelijke prestatie geen punten pakten, want daar gaat het nu eenmaal om”, zei de jonge spits. “Als je iedere keer twee of drie vermijdbare doelpunten incasseert, dan wordt het moeilijk om resultaten te boeken. We staan niet goed bij die stilstaande fases. Mijn medemaats weten dat en werken er hard aan om dat in de toekomst te verhelpen.”

Cukur gaf met een loeier in de winkelhaak meteen zijn visitekaartje af. “De bal ging er lekker in”, gaat de spits verder. “Meteen scoren in mijn eerste thuismatch met mijn nieuwe ploeg was wel zeer leuk. Ik was aangenaam verrast door het enthousiasme van onze spionkop. De sfeer zat er goed in. Ik voelde me in deze warme club meteen welkom. Ook op privévlak is alles oké. Ik verliet op jonge leeftijd het ouderlijk huis en voel dat wel wat aan als een gemis. Nu ik dichter bij huis kan voetballen, kan ik op een vrije dag langs gaan bij mijn ouders in Amsterdam. Op sportief vlak heb ik bijna dagelijks contact met mijn club Fenerbahçe. De Turkse topclub, die me aan Dender uitleende, volgt mijn prestaties op de voet. Dat doen ook de bondscoaches van Turkije. In september mis ik een bekermatch van Dender omdat ik opgeroepen ben voor een interland met de U21. Ik groeide wel op in Nederland, maar voel het aan als een hele eer als ik voor mijn land van herkomst mag voetballen.”

FCV Dender-Lierse Kempenzonen 2-3

Dender: Gies, Smet, Cools, Borry, Van Oudenhove, Myny (68' Marzo), Rôdes, Hens, Lallemand (82' Rowell), Cukur (73' Atteri), Rajsel (68' M’Barki).

Lierse: Delanghe, De Schrijver, Gillekens, Pupe, Laes (83' Raemaekers), Walbrecq (68' De Schryver), Brebels, Van Acker, Tarfi (78' Schouterden), Miramar Rocha, Tabekou.

Doelpunten: 36' Pupe (0-1), 43' Cools (1-1), 45' Van Acker (1-2), 52' Cukur (2-2), 79' Tabekou (2-3).

Geel: Hens, Pupe, De Schryver, Van Oudenhove.