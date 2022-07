Thuisspeler Alexander Van San wint op jeugdtoernooi Stade Leuven bij de jongens 13: “Ik kan me als geen ander vastbijten in rally’s”

“Tegen Menno stond ik overigens een set in het krijt, maar ik slaagde er vervolgens in om me echt in de rally’s vast te bijten en hij begon iets meer fouten te maken. Die vastheid is sowieso één van mijn wapens, want ik ben niet echt van de grootsten. Als ik één ding hoop, dan is het dat ik vroeg of laat mijn groeischeut krijg zodat ik zelf ook iets meer voordeel uit mijn opslag kan halen.” (knipoogt)

Verjaardagscadeau

“Of ik ontgoocheld was dat ik in mijn eigen reeks niet de finale haalde? Dat had natuurlijk het leukste verjaardagscadeau van allemaal geweest, want uitgerekend zondag ben ik 11 jaar geworden”, klinkt het nog. “Maar uiteindelijk kon ik toch juichen en stond ik ook in het dubbelspel in de eindstrijd. Ach, met vier finales in eerdere toernooien kan ik zeker niet klagen van mijn seizoen tot dusver, alleen die kers op de taart blijft wat uit. Het maakt wel dat ik op het Feest van de Jeugd in september normaal gezien opnieuw een gooi kan doen naar de Belgische titel. Bij de 9- en 10-jarigen was ik er eerder al dichtbij, dus wie weet slaag ik er ditmaal wel in om de hoofdvogel af te schieten.”