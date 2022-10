Thuisploeg met tien van 1-2 naar 4-2

Wijgmaal leek een vogel voor de kat, maar op slag van rust ging Kampenhoutdoelman Billast in de fout en Van der Auwera frommelde de 2-2 binnen. In de tweede helft drukten de bezoekers, zij dwongen elf hoekschoppen af en er waren enkele bibberfases, maar tot echte kansen kwamen ze niet. Dan was Wijgmaal op de counter gevaarlijker. En toen op het uur Alassan schitterend Mertens bediende, maakte die er 3-2 van.

Dolle vreugde bij Wijgmaal, dat in één wedstrijd vier keer scoorde – één keer meer dan in de vier voorgaande samen, en met vier punten aansluit bij de middenmoot. “Dat we dit realiseerden na zeventig minuten met hart en ziel met tien te hebben gespeeld, zal ons een boost geven”, zei thuiscoach Mario Nobels. Bij Kampenhout, dat naar de voorlaatste plaats zakt, zaten ze in zak en as. “Bij die 1-2-stand hadden we de match helemaal onder controle, het is godgeklaagd dat we dit nog uit handen gaven door de kansen op 1-3 te missen, en met weggeefgoals te strooien”, klonk het.