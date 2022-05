Thuismatch voor AVKA-mannen in Aartselaar zondag op interclub: “Het is wat koffiedik kijken na twee jaar zonder interclub”

AVKA is zeker geen favoriet, maar de ploeg behoort ook niet bij de kneusjes in de ereafdeling. Het kan zondag een beetje alle kanten op. “Na de coronaperiode en twee jaar zonder interclub is het allemaal wat moeilijk in te schatten”, vertelt ploegverantwoordelijke Gorik De Herdt. “Het is koffiedik kijken, wat gokwerk.”

In het recente verleden pakte het thuisvoordeel voor AVKA vaak goed uit. “De vorige twee interclubs in eigen huis vielen inderdaad heel goed mee, beaamt De Herdt. “In 2019 promoveerden onze vrouwen bij hun thuismatch. In 2015 promoveerden de mannen in eigen huis naar de hoogste afdeling (zie foto). Toen was dat de derde of vierde promotie op rij. Dat is intussen alweer heel lang geleden.”

Sterkhouders

De ploeg zag de voorbije jaren een aantal sterke atleten (Christian Iguacel, Matthias Quintelier) vertrekken naar Ac Lyra. Toch heeft het team nog de nodige kwaliteit in huis. “Ik zie toch een paar sterkhouders”, stelt De Herdt. “Wim Marynissen kan veel betekenen in het verspringen en het hink-stap-springen ondanks het feit dat hij veel minder intensief met atletiek bezig is dan vroeger. Drie jaar geleden haalde Wim nog twee tweede plaatsen. Onlangs liep hij nog de 10 Miles. Hij is daardoor een paar kilo afgevallen.”

“De broers Jannick (kogel) en Jordi (discus) Van Campenhout kunnen in hun proeven ook veel punten verzamelen. Drie Peeters zullen we eveneens goed kunnen gebruiken. Het is best indrukwekkend hoe hij op het PK in Brasschaat onlangs eerst de 400m horden won in 54.14 en een paar uur later de 400m in 48.67. Hij is goed op dreef en is in vorm. Nog een andere joker is Niels Vermeulen op de 3000m steeple. Dat is niet zo’n evident onderdeel in onze afdeling.”

“Het zal niet gaan om promotie of degradatie. Persoonlijk hoop ik dat zowel de mannen als vrouwen goed presteren zodat we volgend jaar bij de samensmelting zo hoog mogelijk zitten. We gaan gewoon ons best doen en dan zien we wel waar we landen. Ons beste beentje voorzetten is wat we zullen doen”, besluit De Herdt.

De vrouwen van AVKA trekken zaterdag naar Mol voor hun interclubwedstrijd in ereafdeling VAL.

