Thuiscross in Essen belangrijk voor Tom Meeusen: “Na slechte maand weer in goeie flow geraken”

Tiende in Ruddervoorde. Dat was, intussen twee maand geleden, tot nog toe het beste resultaat van Tom Meeusen deze winter. Nadien kwam hij amper in de buurt van de top tien. Terwijl hij vorig seizoen in de klassementscrossen, op een paar uitzonderingen na, bijna altijd binnen de top tien eindigde. “Ik was de voorbije maand slecht, een andere manier om mijn uitslagen te omschrijven is er niet”, zucht de pion van Group Hens-Maes Containers. “Begin november had ik op een selectie voor het Europees kampioenschap gerekend. Ik was er niet bij. Dus was ik niet goed genoeg en moest ik meer trainen, dacht ik. Dat heb ik gedaan, maar niet met het gewenste resultaat. Ik werd ook ziek. Het was tijd om te herbronnen.”

Enige cross in Noorderkempen

Essen en Herentals – dinsdag gaat het om een Ethias Cross, woensdag een manche van de X²O Badkamers Trofee – moeten Tom Meeusen herlanceren. “Om weer in de nationale selectie voor de Wereldbekers te geraken”, gaat de inwoner van Essen verder. “Het is mooi dat ze in Essen de moeite doen om de cross te laten doorgaan. Evident is dat niet. Door de vervanging van Loenhout door Herentals is Essen nog de enige veldrit in de Noorderkempen. Ik hoop weer in de goeie flow te geraken. Tot nog toe had ik veldritten waarin ik heel goed startte, maar na de start ver terugviel. Ik had een paar crossen waarin ik niet goed vertrok, maar dan wel kon opschuiven. De combinatie van goed starten en standhouden vond ik nog niet. Ik weet dat ik beter moet doen dan wat ik de voorbije maand liet zien. Intussen ben ik zowat de oudste onder de crossers. Eén organisatie per weekeinde is in het voordeel van de jongeren. Bovendien is het deelnemersveld deze winter niet gespreid omdat er minder veldritten zijn. Ook dat maakt het moeilijker, maar zelf moet ik gewoon beter doen.”