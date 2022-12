Thriller tussen Hermes Oostende en VDK Gent in eerste halve finale: “Zo’n strijd, zo’n ontknoping, niet normaal”

Voetbal Challenger Pro League Zuinige zege voor Stijn Wuytens en Lommel SK in Virton: “Als het niet lukt met lekker voetbal, moet het soms ook ‘lelijk’ kunnen”

Zuinige zege van Lommel SK dat zaterdag aan één flits genoeg had om de volle buit te pakken in de verre Ardennen. Rode lantaarn Virton bleek eens te meer geen hapklare blok, had zelfs de betere mogelijkheden maar een afstandsschot van Belghali zou finaal beslissen over winst en verlies. Resultaat: eerste negen op negen van het seizoen voor groen-wit dat nu stevig in de linkerkolom vertoeft.

17:09