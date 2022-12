Thor Feyaerts stapelt medailles op tijdens pistekampioenschappen: “Een titel ontbreekt nog, maar ik ga zeker niet klagen”

Het zijn sportieve hoogdagen voor Thor Feyaerts. Op de Belgische pistekampioenschappen verovert hij de ene medaille na de andere. “In de scratch, de individuele achtervolging, de afvalling en de puntenkoers werd ik telkens tweede. In al die disciplines bleef Thibaut Van Damme me voor. In de vijfhonderd meter en het omnium mocht ik als derde mee op het podium. Uiteraard ben ik tevreden met deze resultaten. Een titel ontbreekt nog, maar ik ga zeker niet klagen. Woensdag kon ik op het nippertje nog een medaille aan de lijst toevoegen. Voor het laatste onderdeel van het omnium stond ik nog op de vijfde plaats, maar in de slotfase kon ik oprukken naar de derde plek.”

Thibaut Van Damme

In welke mate ontwikkelde Thor Feyaerts de voorbije dagen een ‘Thibaut Van Damme-complex’? “Dat valt goed mee”, lacht Thor Feyaerts. “Thibaut Van Damme komt op deze kampioenschappen wel sterk voor de dag. Verschillende keren was het verschil tussen ons echt wel close. Ik voel dat ik de voorbije maanden veel vorderingen heb gemaakt. Thibaut mag dan wel een sportieve concurrent zijn, dat neemt niet weg dat we op en naast de piste goed met elkaar kunnen opschieten. We zitten samen op de Topsportschool in Gent. Meer zelfs, we zijn kamergenoten. (lacht) We hebben beiden onze eigen slaapruimte, maar delen we samen de badkamer en het toilet. In het begin viel het leven op internaat me wel zwaar, maar nu ben ik het gewoon.”