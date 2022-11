Thomas Zwart (KVV Zelzate) na 2-2-gelijkspel in Petegem: “Ontgoocheling overheerste, maar vooraf ben je tevreden met een punt bij Petegem”

“Vooraf ben je tevreden met een punt in Petegem. Vergeet niet dat zij vorig jaar kampioen speelden en toch een van de betere ploegen uit de reeks zijn. Maar wij toonden dat wij ook een aardig stukje kunnen voetballen en vooral in de eerste helft hebben we Petegem toch pijn gedaan. Jens Vandenhende verlengde een goed aangesneden hoekschop en ik kon de score al heel vroeg openen en halverwege de eerste helft kwam Kyran Boete oog in oog met de bezoekende doelman en hij liet de kans niet liggen. We hadden nadien nog wat kansjes en een 0-3-ruststand had best gekund.”

David Joye

Die 0-3 kwam er niet en na de rust was Petegem gewoon de betere ploeg. Zwart gaf toe dat zijn ploeg de controle over de wedstrijd verloor. “In zo’n wedstrijd speelt het in je voordeel wanneer je die bonus wat kan vasthouden. Maar de ingevallen David Joye bracht meer ‘schwung’ en meer geloof in puntengewin bij de tegenstander en voor we het wisten, slikten we de aansluitingstreffer. Op zo’n moment hebben we een rustbrenger nodig en die hadden we niet. We waren de controle over de wedstrijd kwijt.”

Darko Van Rie

Het was pompen of verzuipen voor Zelzate en dat leidde tot tweemaal toe tot een strafschop. Darko Van Rie liet zien dat hij een klasbak is. “We kennen al langer de kwaliteiten van Darko, maar het is weinig gegeven om twee keer op rij een strafschop te stoppen. Darko speelde het klaar en heeft veel verdiensten bij dit punt. De 2-2 kwam uiteindelijk toch op het bord. Direct na de wedstrijd overheerste de ontgoocheling, maar anderzijds moet je tevreden zijn, want zonder een sterke Van Rie stonden we met lege handen. En Petegem toonde al eerder dat het een soort Houdini in het voetbal is. Tegen Westhoek speelden ze het ook klaar om een 0-3-achterstand om te buigen in 4-3-winst.”

Hamstringblessure

Voor Zwart verliep de heenronde niet rimpelloos. Zowel tegen Cercle, Eendracht Aalst, Gullegem en Oostkamp moest hij geblesseerd toekijken. Hij hoopt dat zijn hamstringblessure definitief tot het verleden behoort. “Ik hoop daar nu écht helemaal van verlost te zijn. Ik klopte aan bij een osteopaat en die gaat me helpen om minder gevoelig te zijn voor dit soort blessures.”

