Thomas Zwart (KVV Zelzate): “Dit wordt een eerste ernstige test”

Beker

Zondag zal een minuut stilte gehouden worden, maar wacht de jongens van coach Gino Pauwels de uitdaging om OLSA Brakel opzij te zetten in een bekerduel. Thomas Zwart blikt terug op de 2-0-winst tegen Racing Waregem en weet dat zijn ploeg nog een ruime progressiemarge heeft. “We hebben zeker niet onze beste voorbereidingswedstrijd op het nieuwe seizoen gespeeld. Maar dat is ook logisch. Racing Waregem parkeerde de bus en speelde vaak in duel en dan is het vaak wachten op dat eerste doelpuntje en dat bleef wat uit. Positief was dan weer dat we nauwelijks wat weg gaven. De ‘Rassing’ liet wel een bal op de paal noteren, maar daar bleef het ook bij. Ik heb het gevoel dat we iets te overhaast het doelpunt gezocht hebben en daardoor soms wat slordiger speelden.”

Rekening

Na de rust opende Zwart zijn rekening. Eerst verzilverde hij een assist van Kevin Kabera en wat later kon hij profiteren van een goede diepe bal van Sami Djadi. “Het is leuk om in de eerste wedstrijd van belang beslissend te zijn, maar nog belangrijker is dat we verder bekeren en we komend weekend opnieuw een wedstrijd hebben om naar uit te zien. Het wordt een dubbeltje op zijn kant. Brakel heeft door het afhaken van Haezebroeck en Buyssens wel wat aan ervaring ingeboet, maar blijft een heel sterke ploeg. Vooral de snelheid van hun flankspelers en hun scorend vermogen is een troef. Benieuwd ook of Nelis de aftrap haalt. Hij is toch ook een speler die het niveau opkrikt. Wij willen graag verder bekeren en gaan ons dubbel plooien om de volgende ronde te halen. En dit is sowieso een eerste ernstige test.”