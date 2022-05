Thomas Zwart en Dominique De Waele sluiten in schoonheid af bij SKLO: “Fantastische laatste match”

Voetbal derde nationale ADe afscheidsmatch van SK Lochristi in het nationaal voetbal leverde nog een zege op. Thomas Zwart zette zijn topschutterstitel kracht bij met een doelpunt in de 2-1-zege tegen Avanti Stekene.

SK Lochristi verzekerde zich van een vijfde plaats dankzij een 2-1-overwinning in de afscheidsmatch tegen Avanti Stekene. “Het is een heel mooi einde geworden”, geniet De Waele na.

“We hebben goed gespeeld en toonden nog eens het frivole combinatievoetbal van het begin van het seizoen. De zege was verdiend en we zagen veel volk. Het feestje in de kantine erna was de perfecte afsluiter van dit geslaagde seizoen. Er is een enorme verbondenheid tot stand gekomen tussen de spelers. We blikken met een goed gevoel terug op dit seizoen.”

In minuut negentig kreeg kind van het huis De Waele een applauswissel. De middenvelder hing na afloop zijn schoenen aan de haak. “De combinatie met het werk is erg zwaar geworden. Ik voetbal nog graag en het gaat nog goed, maar voetballen op vaste tijdstippen is niet meer mogelijk. Er hebben veel ploegen geïnformeerd en dat apprecieer ik enorm. Ik moet me honderd procent kunnen engageren en dat zal me ook niet lukken. Zakken naar een lager niveau zie ik ook niet zitten. Voor mij is Lochristi de enige club waarvoor ik speelde. De beslissing van SKLO maakte het voor mij ook gemakkelijker. Dit werd wel het mooiste afscheid.”

Topschutter Zwart

Thomas Zwart verlaat de club met de titel van topschutter in derde nationale A. De spits sloot het seizoen zaterdag af op 32 treffers. “Fantastisch”, geniet Zwart na. “Voor het seizoen mikte ik op twintig. Toen ik dat had bereikt wilde ik er 25 en vervolgens dertig. Het bewijst vooral hoe sterk deze groep is. Ik ben het team super dankbaar.”

“Alles stond in teken van afscheid, maar zo’n laatste wedstrijd wil je natuurlijk wel winnen. Stekene begon met hoge druk, maar daarna namen we over en wonnen we wel verdiend. Ondanks alle tegenslagen werden we nog knap vijfde, al had het zonder die tegenslagen nog mooier gekund. Aan deze mooie club houd ik veel vriendschappen over. We hebben er ondanks alles een uniek seizoen van gemaakt.”

