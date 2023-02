Thomas Wils helpt Turnhout aan eerste zege in drie maanden: “Allereerste keer in mijn carrière dat ik twee keer scoor”

Het zag er na een halfuur nochtans opnieuw niet goed uit voor Turnhout. “We waren goed aan de match begonnen, maar in een mum van tijd stonden we 2-0 in het krijt”, doet Wils zijn verhaal. “Gelukkig kon ik op slag van rust de aansluitingstreffer maken. Dat betekende vooral op mentaal vlak een wereld van verschil.”

Koekje van eigen deeg

Na de koffie gingen de bezoekers op en over City Pirates. “Ik maakte er vrij snel in de tweede helft 2-2 van, waardoor de thuisploeg toch een serieuze tik kreeg. Op dat vlak hebben we hen een koekje van eigen deeg gegeven. In de heenmatch stonden we bij de rust bijvoorbeeld ook 3-1 voor, maar uiteindelijk verloren we nog met 3-4. Nu was het dus omgekeerd.”

Kersverse trainer Mike Mossel debuteerde zo met een eerste Turnhoutse zege in drie maanden. “Het is leuk voor hem om zo te kunnen beginnen. Op die manier is de groep meteen mee in zijn verhaal en dat is toch niet onbelangrijk. Zeker omdat er na dit seizoen helaas verschillende jongens vertrekken. Al stel ik me daar wel vragen bij. Het is natuurlijk hun goed recht om andere oorden op te zoeken, maar anderzijds zijn ook zij mee verantwoordelijk voor het feit dat we nu onderin bengelen. Daarom hoop ik ook dat ze er de komende maanden alles aan blijven doen om Turnhout naar het behoud loodsen.”

Veel te lang geleden

Aan het doelpuntenaantal van Wils zal het in elk geval niet liggen. De centrale verdediger zit na dit weekend al aan zeven treffers. “De meeste daarvan zijn dan misschien wel strafschoppen, maar zaterdag zat er ook een veldgoal bij. Het is trouwens pas de allereerste in mijn carrière dat ik twee keer in één match raak tref. Anderzijds maakt het niet uit wie scoort. Zo lang we maar wonnen, want dat was niet alleen veel te lang geleden. Het deed ook eens zoveel deugd omdat het tegen een rechtstreekse concurrent was. Bovendien hebben we op deze manier wat vertrouwen getankt en dat konden we goed gebruiken. Al blijf ik er, ondanks die 2 op 30 van de afgelopen maanden, nog altijd van overtuigd dat we ons gaan redden.”

